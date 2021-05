Čína zkouší na Ujgurech software poznávající emoce, za pokusy na nich čelí kritice

Čínské úřady zkouší na etnických Ujgurech v provincii Sin-ťiang kamerový systém se softwarem, který má za cíl odhalit emocionální stav pozorovaných osob. Informoval o tom server BBC s odkazem na nejmenovaného programátora, který zařízení údajně instaloval na několika místních policejních stanicích.

Čína čelí setrvalé kritice za svůj přístup k většinově muslimským etnickým Ujgurům. Místní úřady však tvrdí, že je zevrubné sledování místních obyvatel nutné z bezpečnostních důvodů.

Čínský programátor ukázal BBC fotografii pěti Ujgurů, na kterých čínské úřady údajně nový systém zkoušely. "Čínská vláda využívá Ujgury jako pokusné subjekty pro různé experimenty, způsobem, jakými jsou využívány krysy v laboratořích," řekl.

"Umístili jsme kamery tři metry od subjektů," řekl o projektu, který pomáhal instalovat. "Je to podobné detektoru lži, ale s mnohem pokročilejší technologií," dodal s tím, že testovaní Ujgurové seděli na policejních stanicích na výslechových židlích, na nichž mají svázané ruce a nohy.

Systém podle něj snímá obličej vyslýchaných osob a z pohybů ve tváří vyčte jejich emocionální rozpoložení. Policistům pak poskytne barevný koláčový graf. Červená barva na něm například ukazuje negativní či úzkostlivé rozpoložení. Úřady podle něj software chtějí používat pro prvotní posouzení případných podezřelých ve fázi, kdy proti nim ještě nemají žádné důkazy.

Čínská ambasáda v Londýně na otázku BBC ohledně používání nového nástroje neodpověděla. "V Sin-ťiangu jsou plně garantována politická, ekonomická a sociální práva a svoboda náboženského vyznání všem etnickým skupinám," uvedla pouze.

"Je to šokující," řekla po shlédnutí materiálů ředitelka organizace Human Right Watch pro oblast Číny Sophie Richardsonová. "Nejde jen o to, že redukujete lidi na koláčový graf, jsou to lidé, kteří jsou ve vysoce donucovacích podmínkách, pod obrovských tlakem. Jsou pochopitelně nervózní a to je bráno jako náznak viny, což je podle mého názoru velice problematické," dodala.

Podle řady expertů a aktivistů jsou Ujgurové v Sin-ťiangu neustále sledovaní čínskou vládou za použití vyspělých technologií. Na mnoha místech jsou instalovány kamery schopné rozeznávat obličeje a obyvatelé u sebe musí mít stále chytré mobilní telefony s nainstalovanou vládní aplikací, jež umožňuje sledovat jejich pohyby a komunikaci. Centrální počítačový systém sbírá údaje o denní rutině místních obyvatel a upozorní policisty v případě, že se od ní odchýlí.

Západní země a organizace tvrdí, že čínské úřady zadržují Ujgury a příslušníky dalších menšin v masových internačních táborech, kde je podrobují převýchově. Čína zařízení nazývá vzdělávacími středisky. Washington postup proti Ujgurům a dalším skupinám hodnotí jako genocidu a zástupce americké diplomacie nedávno celý Sin-ťiang označil za vězení pod širým nebem kvůli údajnému neustálému monitorování pohybu lidí.