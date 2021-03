Apple kvůli nucené práci Ujgurů odstřihl čínského dodavatele součástek do iPhonů

Rusko ve středu povolalo svého velvyslance ve Washingtonu Anatolije Antonova do Moskvy ke konzultacím ohledně dvoustranných vztahů se Spojenými státy. Podle agentury TASS to oznámila mluvčí ministerstva zahraničí Marija Zacharovová.

Informace o povolání velvyslance do Moskvy přišla nedlouho poté, co americký prezident Joe Biden v rozhovoru pro televizi ABC připustil, že považuje ruského prezidenta Vladimira Putina za "zabijáka" a obvinil ho ze snahy zasáhnout do loňských prezidentských voleb v USA.