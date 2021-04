Barmské bezpečnostní složky ve městě Bago zabily přes 80 demonstrujících

Barmské bezpečnostní složky ve čtvrtek večer a v noci na sobotu ve městě Bago nedaleko Rangúnu zabily více než 80 lidí demonstrujících proti únorovému vojenskému převratu. S odvoláním na místní média a opoziční Asociaci na pomoc politickým vězňům (AAPP) o tom napsala agentura Reuters.

Demonstranté se v Barmě střetli s ozbrojenými složkami. | Foto: Photo obtained by REUTERS

Podle svědků na místě a lokálních médií vojáci k rozehnání protestu použili puškové granáty. AAPP a zpravodajský web Myanmar Now uvedly, že bylo zabito 82 lidí.

Některé mrtvé podle místních médií vojáci převezli do pagody. Web Myanmar Now s odkazem na lídra protestní skupiny a očité svědky uvedl, že tam může být přes 57 těl, další tři těla byla převezena do místní márnice a jedno bylo zpopelněno okamžitě. Podle jednoho obyvatele města v komplexu pagody mniši žádali vojáky, aby umožnili lékařům přístup ke zraněným. Armáda ale jejich žádosti nevyhověla. Odhady celkového počtu mrtvých se různí.

Armáda se v Barmě na začátku února chopila moci poté, co civilní vůdkyně země Do Aun Schan Su Ťij a její Národní liga pro demokracii jasně opanovaly podzimní volby. Vedení armády výsledky označilo za zmanipulované a nechalo nositelku Nobelovy ceny za mír Su Ťij i řadu jejích stranických kolegů zatknout. Podle skupin aktivistů bylo od začátku protestů proti vojenskému převratu v zemi zabito více než 600 lidí včetně téměř pěti desítek dětí.