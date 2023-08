Barmská junta snížila trest opoziční vůdkyni Su Ťij o šest let

Barmská vojenská vláda snížila výši trestu opoziční vůdkyně Do Aun Schan Su Ťij o šest let. S odkazem na mluvčího junty o tom v úterý informovala agentura Reuters, podle které byla bývalá politička omilostněna v pěti z 19 trestných činů, za které byla dříve uvězněna na celkem 33 let. Junta omilostnila Su Ťij společně s dalšími sedmi tisíci vězni v rámci náboženského obřadu.

Osmasedmdesátiletá laureátka Nobelovy ceny za mír, která se minulý týden přesunula do domácího vězení ve vládní budově v barmské metropoli Neipyijtu, je vězněna od roku 2021, kdy se vojenská vláda chopila moci po převratu. Související Lidský život za pár desítek tisíc. Mafie a pašeráci lidí ohrožují chudé Vietnamce Junta v některých obviněních omilostnila také svrženého prezidenta Win Myina, který byl zatčen ve stejnou dobu jako Su Ťij. Podle mluvčího vojenské vlády to znamená, že jeho trest bude zkrácen o čtyři roky. Při státním převratu junta svrhla demokraticky zvolenou držitelku Nobelovy ceny za mír Su Ťij, a zvrátila tak předchozí desetiletí reforem a ekonomického růstu. Někdejší opoziční vůdkyně Su Ťij, která čelila za vlády vojenské junty perzekuci a mezi lety 1989 až 2010 byla zadržována, byla následně v několika různých procesech odsouzena k vězení v celkové délce 33 let. Su Ťij všechna obvinění, od podněcování volebních podvodů po korupci, popřela a odvolala se proti nim. Podle lidskoprávních organizací se junta obviněními pokusila Su Ťij zdiskreditovat a zabránit jejímu návratu do politiky. Mnoho vlád, zejména na Západě, vyzvalo k bezpodmínečnému propuštění Su Ťij a tisíců dalších osob zadržených při krvavém zásahu, který junta rozpoutala proti prodemokratickým protestům po převratu. Informovaný zdroj uvedl, že Su Ťij i Win Myin zůstanou ve vězení. "Z domácího vězení ji nepustí," uvedl zdroj, který si nepřál být jmenován.

