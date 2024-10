Šel na poštu a v obálce našel žalobu od Fica. Reportér čelí tlaku kvůli své knize

Rok po vydání knihy Fico - posedlý mocí vyrazil slovenský premiér do útoku proti jejímu autorovi, šéfredaktorovi serveru Aktuality.sk Peteru Bárdymu.

Třísetstránková kniha mapuje život a politickou kariéru čtyřnásobného premiéra Roberta Fica a autor uvádí, že se v ní snaží pochopit a vystihnout Ficovu motivaci k setrvávání v politice. Fico vydání knihy loni odsoudil jako pokus ovlivnit zářijové parlamentní volby, ale k žalobě se odhodlal až nyní.

Od autora chce sto tisíc eur (přes dva a půl milionu korun), stejnou částku žádá od nakladatelství Ringier Slovakia. Nikoliv však kvůli obsahu, ale kvůli fotografii na obalu knihy.

"Byl jsem si vyzvednout zásilku na poště, a už když jsem viděl obálku s červeným pruhem, věděl jsem, že to nebude nic příjemného. Když jsem to rozbalil a zjistil, že jde o žalobu od Roberta Fica, první moment nebyl moc příjemný," popsal šéfredaktor chvíli, kdy se dozvěděl, že ho premiér žaluje.

Vyjádřil se také k tomu, proč podle něj žaloba přichází až rok poté, co kniha vyšla. Podle Bárdyho v tom hraje roli i květnový atentát na Roberta Fica v Handlové, po němž politik vystupňoval svou kritiků médií, která označuje za opoziční.

"Z toho, co jsem viděl v žalobě, a z podkladů, které k ní jsou doloženy, se zdá, že se na to připravovali déle. Minimálně od března letošního roku sbírali informace, na které se v žalobě odvolávají. O motivaci, proč to udělali až teď, opravdu nic určitého nevím. Ale pracují i s událostí z 15. května, kdy atentátník střílel na Roberta Fica," uvedl Bárdy.

Podle něj pochází fotografie na obalu knihy ze servisu slovenské tiskové agentury TASR. Považuje za absurdní, že za její použití premiér žádá "odškodné" celkem 200 tisíc eur. Aktuality.sk, kde Bárdy působí jako šéfredaktor, patří mezi čtyři média, se kterými Fico odmítá komunikovat, považuje je za součást opozice a nazývá je pejorativně "liberální a progresivistická média". Kromě Aktuality.sk jde ještě o televizi Markíza a listy Denník N a Sme.

Bárdy při sbírání podkladů pro knihu hovořil s bývalými Ficovými spolupracovníky. Většina těch současných ho odmítla.

Novinář se zmiňuje například o blízkých vztazích Fica a maďarského premiéra Viktora Orbána, přestože se tito dva politici v minulosti navzájem kritizovali. Popisuje, jakou věc se přes budapešťské zdroje a lidi, kteří znají Viktora Orbána, dozvěděl. "Když čelil Robert Fico trestnímu stíhání, ve druhé polovině roku 2022 mu prý Orbán přislíbil, že v případě hrozby vazebního stíhání se může spolehnout na to, že Maďarsko by jej slovenským orgánům nevydalo. Fico tak podle dvou na sobě nezávislých a důvěryhodných zdrojů mohl počítat s útěkem do Maďarska, kde by se ukryl před vazbou," píše Bárdy v knize.

"Nejprve mu šlo o jeho osobní popularitu a respekt. Nešlo mu o moc. Chtěl být důležitým člověkem. Chtěl respekt důležitých lidí. Později pravděpodobně zjistil, že mu to může přinést peníze, a ještě později, když se dostal k moci, zřejmě pochopil, jakou sílu má moc," cituje novinář v knize lékaře Martina Hamida, který s Ficem v roce 1999 spoluzakládal stranu Směr.

Některé pasáže biografie se věnují také jeho mládí. Například jak byl budoucí premiér na gymnáziu oblíbencem třídní učitelky, ruštinářky Eleny Markové. Ta v knize vzpomíná, jak mu napsala hodnocení obsahující jen pozitivní věci. "Jak jsem přečetla hodnocení, tak ředitel řekl, že by mohl být i ministrem. A já jsem říkala, že ano, že má takové kvality. No a stal se premiérem," popisuje Marková v knize.

Nejde o první Ficovu politickou biografii na Slovensku. Investigativní novinář Marek Vagovič napsal v roce 2016 knihu Vlastní hlavou: Jak Fico prodal zemi oligarchům. Za čtyři roky vyšlo pokračování s názvem Vlastní hlavou 2: Jak za Fica ovládla stát mafie. Vagovič se mimo jiné domnívá, že stranu Směr v minulosti financoval i předseda hnutí ANO a český expremiér Andrej Babiš. Ten to označil za lež.

