Zase "prvotní příčiny". Analytici varují před skutečným Putinovým cílem na Ukrajině

Jednání o možném příměří na Ukrajině pokračují a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj souhlasil se setkáním s Vladimirem Putinem ve čtvrtek v Turecku. Ruský vůdce ale nadále požaduje, aby jakákoli dohoda řešila také takzvané prvotní příčiny invaze na Ukrajinu. A to by mohl být pro Putina argument, proč jednání zase nedopadnou.

V reakci na společný návrh Spojených států, Ukrajiny a Evropy na všeobecné příměří v délce nejméně 30 dnů, počínaje 12. května, uvedl Vladimir Putin na víkendové tiskové konferenci v Moskvě, že účelem obnovených rusko-ukrajinských jednání bude odstranění "prvotních příčin" války na Ukrajině.

Putin podle Kyiv Post navrhl, aby Rusko a Ukrajina v rámci těchto obnovených jednání usilovali o příměří, ale zároveň sdělil, že "skutečné příměří" by nemělo umožnit "znovuvyzbrojení" ukrajinské armády.

Podle analytiků z Institutu pro studium války (ISW) Kreml toto tvrzení už několikrát v minulosti zopakoval. Příčinami ruští představitelé definovali údajné porušení závazků NATO neexpandovat do východní Evropy a podél ruských hranic v 90. letech 20. století a v prvních dekádách 21. století a údajnou diskriminaci etnických Rusů, ruského jazyka i médií a kultury na Ukrajině ze strany ukrajinské vlády.

"Výzvy k eliminaci těchto příčin a omezení ukrajinské síly jsou v souladu s Putinovými požadavky na ukrajinskou neutralitu, stejně jako s Putinovým předválečným požadavkem, který by vyžadoval, aby se NATO vrátilo k hranicím z doby před rokem 1997."

Deníky Wall Street Journal i New York Times uvedly, že získaly několik verzí návrhů protokolů z ukrajinsko-ruských mírových jednání v Istanbulu v dubnu 2022, které požadují právě to, aby se Ukrajina vzdala svých aspirací na členství v NATO nebo jakýchkoli jiných plánů na vstup do vojenské aliance, nebo účast zahraničních vojáků v napadené zemi.

Rusko využívá i západní média a sociální sítě

Analytici ISW rovněž tvrdí, že v rámci příprav na jednání Kreml zintenzivnil spojení se západními médii, aby přímo Trumpově administrativě a americké veřejnosti prezentoval ruské podmínky pro kapitulaci Ukrajiny jako rozumné. Snahy Kremlu se objevily i na účtech amerických uživatelů sociálních sítích.

Institut tvrdí, že Putinova tisková konference a nedávné rozhovory mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova se západními médii jsou součástí snahy vnést kremelské narativy do západního informačního prostoru. Za cíl si dávají přesvědčit Západ, že Rusko by mohlo vojensky dobýt celou Ukrajinu a vyděsit ji i Evropu se Spojenými státy tak, aby ustoupily ruským požadavkům.

"Rétorické pózování je pokusem zakrýt omezení schopností ruské armády a odvést pozornost od ruského neúspěchu dosáhnout na bojišti v posledních dvou letech jakéhokoli významného pokroku," dodali analytici.

Putin mezitím v posledních hodinách nepřímo dává najevo, že se jednání v Istanbulu nezúčastní. "Jsem připraven přijet do Turecka," napsal na své sociální sítě v pondělí večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Svět ale bohužel stále nedostal od Ruska jasnou odpověď na četné návrhy na příměří. Ruské ostřelování a útoky pokračují. K návrhu na přímé jednání Moskva celý den mlčí. Velmi podivně mlčí," tuší Zelenskyj - i vzhledem k deklarovaným Putinovým požadavkům -, jak to s přímým jednáním dopadne.

