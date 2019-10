Slovenský novinář: Babiš tajně sponzoroval Ficův Směr. Sprostá lež, reaguje premiér

Minulý týden do slovenských médií dorazila nahrávka známá jako Gorila, která se týká rozsáhlé aféry z doby před více než deseti lety. V 39 hodin dlouhém záznamu podle novináře Marka Vagoviče zaznívá i jméno českého premiéra Andreje Babiše. Ten měl podle nahrávky údajně být jedním z utajených sponzorů strany Směr, v jejímž čele stojí bývalý slovenský předseda vlády Robert Fico.

"Jelikož byl Směr před volbami v roce 2006 perspektivní strana, která měla potenciál sestavit vládu, předpokládám, že s tím kalkuloval i Babiš," vysvětluje pro Aktuálně.cz slovenský investigativní novinář Marek Vagovič, co mohlo být za záměrem Babiše sponzorovat budoucí nejsilnější slovenskou stranu.

Holding Agrofert, který Babiš donedávna vlastnil, působí i na Slovensku. Pod společnost spadá například vydavatelství Mafra Slovakia nebo slovenská chemická firma Duslo. Babiš Agrofert před dvěma lety převedl do svěřenských fondů.

Slovenský reportér Vagovič ze serveru Aktuality.sk na údajný sponzorský dar Babiše upozornil už dříve. Český politik tuto informaci v roce 2015 popřel. A podobně hovoří i nyní. "Tuhle sprostou lež vypustili do médií aktivističtí, antibabišovští novináři v roce 2015 a teď se to snaží jeden z nich vracet do médií a recyklovat. Tuhle pomluvu, která je sprostou lží, jsem x-krát odmítl," řekl premiér deníku Aktuálně.cz.

Vagovič nyní tvrdí, že mu vícero poslanců Směru potvrdilo, že Babiš měl partaji poskytnout jednorázový dar. "Strana měla takzvané paralelní účetnictví, takže nevíme, kdo a kolik do něj ve skutečnosti vložil peněz," vysvětluje Vagovič, proč by údajný Babišův dar nemusel být oficiálně evidovaný.

Babišův peněžní dar měl navíc způsobit i vnitrostranické rozepře. Vagovič dělal v roce 2015 rozhovor s někdejším poslancem Směru Ivanem Vargou, který mu tehdy sdělil, že peníze nakonec do strany "nedorazily". Místo toho údajně skončily v kapse tehdejšího pokladníka Směru a podnikatele Fedora Flašíka.

"Podle mých informací měl Babišův sponzorský dar zprostředkovat tehdejší člen předsednictva Směru a Flašíkův člověk Oto Majzlan. Ten to však popřel," popisuje Vagovič. "Když se Fico dozvěděl, že Flašík si měl nechat část peněz od utajených sponzorů - včetně daru od Andreje Babiše -, vyhodil z kandidátky strany skoro všechny Flašíkovy lidi. Vypadl z ní i Majzlan," dodává novinář.

Flašík vyškrtnutí z kandidátky i to, že by se s Babišem blíže znal, popírá.

Daňová úleva pro chemičku

Na Babišův údajný sponzorský dar Směru a jeho blízké vazby na slovenskou vládu přišla řeč také v roce 2014. Tehdy opozice tvrdila, že Ficova vláda v tichosti schválila daňovou úlevu ve výši 58 milionů eur (v přepočtu 1,5 miliardy korun) pro chemičku Duslo, která patří holdingu Agrofert.

Podle serveru Hlídací pes mohla vláda tak velkou úlevu potají schválit díky změně zákona, kterou pomáhali nastavit lidé, se kterými Babiš dříve podnikal či pracoval.

Nahrávku Gorila, na které podle Vagoviče zaznívá i Babišovo jméno, obdrželo minulý týden několik slovenských médií. Hlas na záznamu má patřit Jaroslavu Haščákovi, spolumajiteli investiční společnosti Penta. Podle slovenského deníku SME nahrávka zachycuje konverzaci mezi Haščákem a nejméně třemi dalšími lidmi: Robertem Ficem, bývalým slovenským ministrem hospodářství Jirkem Malchárkem a Ficovým asistentem Františkem Határem.

Policisté nahrávku objevili vloni při domovních prohlídkách v bytě podnikatele Mariána Kočnera, který je obviněný z vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Pravost záznamu policie už potvrdila, není ale jasné, jestli ta, kterou obdržela média, je identická.

Společnost Penta už kvůli nahrávce podala trestní oznámení a proti obsahu se ohradila.

Video: Gorila znovu straší Slovensko. Jsme mafiánský stát, země je v rozvratu, říká Kostolný