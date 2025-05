Výzva Fialovi přímo z ulice: Podpořte 120 letounů na ochranu Ukrajiny před Ruskem

V České republice vznikla iniciativa, která se přímo obrací na premiéra Petra Fialu (ODS) ohledně plánu ochrany ukrajinského nebe před ruskými útoky. Na takzvaném Evropském nebeském štítu pro Ukrajinu by se mělo podílet na 120 letounů různých zemí. Aktuálně.cz mluvilo s aktivisty, kteří se na premiéra s touto iniciativou obrací a vyšli kvůli tomu demonstrovat do ulic.

Letošní Den Evropy - pátek 9. května - se odehrával v Praze především na Národní třídě, kde stála mimo jiné řada stánků členských zemí Evropské unie. Odpoledne právě z tohoto místa vyrazila skupinka přibližně 50 lidí k nedalekému mostu Legií, aby na něm rozprostřeli obří vlajku Ukrajiny a zároveň transparenty podpořili plán s názvem European Sky Shield for Ukraine (Evropský nebeský štít pro Ukrajinu).

"Jde o plán zhruba 120 letadel, která by hlídala vzdušný prostor nad střední a západní Ukrajinou," vysvětloval Aktuálně.cz hlavní organizátor krátkého pochodu Michal Majzner, který stojí také za iniciativou Občanský rozcestník. Ta slouží hlavně pro sdílení akcí na podporu demokracie, v poslední době především na pomoc Ukrajině. Na pochodu se podílela také iniciativa Hlas Ukrajiny, sdružení Pulse of Europe a strana Volt Česko.

Majzner je rovněž hlavním autorem otevřeného dopisu premiéru Petru Fialovi z letošního 24. dubna, v němž ho žádá o podporu plánu, se kterým přišli hlavně britští a ukrajinští odborníci a o kterém nedávno informoval deník The Guardian. "Evropské letectvo o 120 stíhačkách by mohlo být nasazeno k ochraně nebe před ruskými útoky na Kyjev a západní Ukrajinu, aniž by to nutně vyprovokovalo širší konflikt s Moskvou, uvádí plán vypracovaný vojenskými experty," napsal list.

Letadla by hlídala tři fungující ukrajinské jaderné elektrárny a města Oděsa a Lvov, avšak nelétala by na frontovou linii ani na východ země. "Podle nově publikované studie by to mohlo dosáhnout většího vojenského, politického a socioekonomického dopadu než deset tisíc evropských pozemních vojáků," stojí také v článku.

Majzner v úvodu dopisu premiérovi oceňuje, že Česko podporuje Ukrajinu a on jako předseda vlády hledá nové cesty, jak se bránit ruské agresi. Zároveň ale vyslovuje obavu, zda USA budou ochotné dál pomáhat Ukrajinu bránit.

"Proto vás žádáme, abyste podpořili plán nazvaný European Sky Shield for Ukraine - zahájení operace 120 letounů, které budou střežit střední a západní Ukrajinu před útoky řízených střel a dronů na ukrajinskou infrastrukturu. Plán podpořilo 73 politiků, diplomatů a odborníků z Evropy a Severní Ameriky," uvádí Majzner v dopise, který podepsalo vedle Majznera dalších 33 českých osobností a který končí apelem na Fialu a celou vládu, aby se k plánu přidali. "Myslíme si, že stejně jako jste našli odvahu v minulosti, najdete ji i nyní a budete schopni lidem vysvětlit, že je třeba rázně jednat a že chápete hrozby pro českou bezpečnost," končí dopis.

Česko stejně jako některé další země EU zatím spíše vyčkává, co a jak se bude kolem plánu dál dít. I když se o něm loni hodně mluvilo, v poslední době o plánu informoval pouze zmiňovaný britský deník. Loni v dubnu web iRozhlas citoval předsedu polské vlády Donalda Tuska, který prohlásil, že jeho země by měla s dalšími státy na tomto plánu spolupracovat. "Polsko by mělo být částí mnoha systémů, ze kterých by mohla vzniknout železná kopule nad polským nebem," uvedl Tusk.