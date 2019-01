Babiš: Čínský velvyslanec o schůzce lhal. Vláda podle něj v kauze Huawei nechybovala

Čínský velvyslanec Čang Ťien-min podle českého premiéra Andreje Babiše o jejich předvánoční schůzce lhal. Česká vláda ani český stát podle něj neudělala žádnou chybu v otázce varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před používáním softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE. Předseda vlády to v neděli řekl v České televizi.

Premiér se nevyjádřil, zda bude po velvyslanci požadovat omluvu. Jednat s ním nyní bude ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). O varování NÚKIB bude v pondělí jednat vláda. Od úřadu bude chtít získat odpovědi na některé otázky.

Babiš se s čínským velvyslancem sešel v Průhonicích, kde přijímá soukromé i pracovní návštěvy. O schůzce informovala čínská ambasáda. V prohlášení uvedla, že varování před čínskými technologiemi se "nezakládá na skutečnosti", mělo nepříznivý dopad a čínská strana proti němu protestuje.

Ambasáda dodala, že bere na vědomí úsilí české vlády o nápravu příslušných chyb. Podle Babiše vláda žádnou chybu neudělala, protože záležitost ještě neuzavřela.

Babiš již velvyslance za vyjádření ambasády kritizoval na konci prosince, kdy uvedl že Čang Ťien-min komentoval schůzku nezvykle.

Babiš v nedělních Otázkách Václava Moravce hovořil také o špatné situaci na dálnici D1. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) podle Babiše nezvládl komunikaci s veřejností. Premiér chce v pondělí jednat s Ťokem o způsobu soutěžení firmy na opravu D1, zda například nebylo možné vypovědět smlouvu se sdružením firem, které dálnici nezvládlo v termínu opravit, dříve.

Za řešení situace na této hlavní české dopravní tepně také ministra zkritizoval. Babiš to uvedl v neděli v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Ohledně délky nově otevřených kilometrů silnici se Ťoka premiér zastával.

"Jeho problém je v tom, že nechápe, že musí svou akci prodat," řekl Babiš. Za panování Ťoka na dopravním resortu se podle něj staví infrastruktura více než kdykoliv dříve, odmítl tak kritiku, že loni byly v ČR dokončeny "pouze" čtyři kilometry nových dálnic. Průměrná doba stavby dálnice je podle premiéra 13 let.

Ministra však zkritizoval za řešení situace na D1, kde se po sněhových kalamitách vytvářejí kilometrové kolony. "To je specifický problém, který nezvládli. Já mám zítra (v pondělí) s nimi sezení a budu chtít vidět, jak se to soutěžilo, když zjistili, že ta firma vlastně nefunguje, proč ji dřív nevyměnili, proč v té smlouvě nemají někoho, kdo je v pořadí. On tvrdí, že tenkrát to ten zákon neumožňoval, (ministryně pro místní rozvoj Klára) Dostálová (za ANO) tvrdí, že ten zákon to dnes umožňuje," dodal premiér. Zmínil také možnost, že by Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) mělo vlastní stavaře.

V polovině prosince na dálnici D1 doprava několikrát zkolabovala. Problém projet měla v kolonách i auta zimní údržby. ŘSD pak jízdní pruhy v zúžení rozšířilo tím, že posunulo svodidla.

Zakázku na modernizaci části dálnice za 1,75 miliardy korun dostalo sdružení, jež tvořily česká firma Geosan Group, italská Toto Costruzioni Generali a kazašská SP Sine Midas Stroy. Spolupráce mezi ŘSD a sdružením na konci loňského roku skončila. Modernizaci dokončí jiná firma, kterou ŘSD vybere na jaře. Práce budou pokračovat v létě. Původnímu zhotoviteli už bylo vyměřeno šest pokut za 60 milionů korun.

