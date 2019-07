"Až vás zabije, tělo odvezeme." Ruská policie neřeší tragické případy domácího násilí

Šestatřicetiletá Ruska Jana Savčuková si před třemi lety zavolala policii, naléhala, že jí smrtí vyhrožuje její bývalý partner Andrej Bočkov. Na místo přijela hlídka, ale odmítla cokoliv dělat. "Pokud vás zabije, přijedeme a tělo odvezeme, nemusíte mít strach," řekla jí policistka Natalia Baškatová. Krátce po odjezdu hlídky Bočkov Savčukovou umlátil k smrti. Soud nakonec policistku uznal vinnou z nedbalosti. Brutální případ jen ilustruje problém s domácím násilím v Rusku.

Baškatovová, která v roce 2015 dostala ruské ocenění jako nejlepší obvodní policistka roku, u soudu tvrdila, že nic špatného neudělala. "Ptala se mě, co budeme dělat, když ji zabije. Tak jsem ji klidně odpověděla, že přijedeme a odvezeme tělo. Vysvětlila jsem jí, že to je první věc, kterou policie udělá po objevení mrtvoly. To je obyčejná procedura, tak jsem ji to vysvětlila," prohlásila Baškatovová, která trvala na tom, že je nevinná.

Policisté podle její verze odjeli z místa poté, co konflikt mezi bývalými milenci utichl. Savčuková se s Bočkovem, který byl dříve trestaný za znásilnění, chuligánství a držení drog, rozešla tři měsíce před smrtí. Poté, co během hádky zabil jejího kocoura. Bočkov za vraždu Savčukové dostal dvanáct let.

Podobný případ, jen se šťastnějším koncem, zažila další Ruska. Valerie Volodinová si opakovaně stěžovala na výhrůžky smrtí a fyzické napadání ze strany svého bývalého partnera. Policie ale odmítala cokoli udělat, a tak se obrátila až na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. "Ani jednou nezahájili trestní stíhání, dokonce mi řekli, že pro stíhání není důvod," popsala Volodinová listu New York Times.

Tento týden ale soud vyhrála a získala kompenzaci ve výši dvaceti tisíc eur (přes půl milionu korun). Soudci odmítli argumenty Ruska, že se jí vlastně nic nestalo.

Štrasburský soud v rozsudku napsal, že Rusko je neschopné zabývat se otázkou domácího násilí. "Ruské úřady tím, že jsou pasivní, že neposkytují obětem ochranu a že nemají nezbytnou legislativu, porušují práva obětí na rovnost před zákonem," stojí v dokumentu.

Zabití otce nůžkami

Ve Štrasburku je dalších devět případů, kdy si ruské ženy stěžují na nečinnost policie v případech domácího násilí.

Nejvíce se nyní v Rusku diskutuje o případů tří sester Chačaturjovanových, které jsou obžalované z vraždy otce. Podle vyšetřovatelů ho ubodali nůžkami v okamžiku, kdy spal. Během vyšetřování se ukázalo, že despotický otec dcery tyranizoval, mlátil kvůli nejrůznějším záminkám a tu nejmladší i sexuálně zneužíval. Dívky se nemohly obrátit na policii, protože jejich otec se s místními policisty přátelil, a když si na něj někdo stěžoval, tak nejenže nic neudělali, ale oznámili Chačaturjovanovi jméno stěžovatele.

Dívkám hrozí až patnáct let vězení. Prokurátor tvrdí, že nemohlo jít o vraždu v afektu, protože k činu došlo, když Chačaturjovan spal poté, co své dcery potrestal pepřovým sprejem za to, že podle něj nebylo dostatečně uklizeno.

Domácím násilím se zabýval ruský parlament už v roce 2012. Tehdy skupina poslanců navrhla zákon proti domácímu násilí. Neprošel ale ani prvním čtením. Proti byla i komise pro rodinu ruské pravoslavné církve, která odmítla i sám termín domácí násilí coby nástroj "radikálního feminismu" pro viktimizaci mužů. Někteří představitelé církve dokonce připomínali staré ruské přísloví "když tě bije, tak tě miluje".

Video: Obětem domácího násilí pomůže mobilní aplikace. Často žijí ve lži, říká policista