Až 60 migrantů zemřelo při nehodě lodě ve Středozemním moři, tvrdí přeživší

Až 60 lidí zemřelo při pokusu překonat Středozemní moře mezi Libyí a Itálií. Tvrdí to přeživší, které ve středu zachránila po sedmi dnech na moři loď neziskové organizace. Ve čtvrtek o tom informovala agentura Reuters. Organizace SOS Méditerranée zachránila 25 lidí ve velmi špatném stavu, dva z nich upadli do bezvědomí a helikoptéra je dopravila do nemocnice na Sicílii.

"Po třech dnech selhal motor jejich plavidla, které zůstalo bez pohonu i bez vody a jídla dalších několik dní. Přeživší tvrdí, že během cesty zemřelo nejméně 60 lidí, včetně žen a minimálně jednoho dítě," informovala organizace SOS Méditerranée na platformě X. Středozemním mořem vede jedna z nejnebezpečnějších tras, kterou se mohou migranti vydat. Podle Mezinárodní organizace pro migraci na této trase zemřelo od začátku roku 2024 už 226 lidí. Vlády Itálie a dalších zemí Evropské unie se snaží omezit počet migrantů, kteří se vydávají na cestu ze severní Afriky do Evropy. Nabídly Libyi a Tunisku peníze a prostředky k tomu, aby zastavily vyplouvání lodí s uprchlíky ze svých přístavů.