Argentinu rozdělilo doživotí pro dívku, která zabila přítele. Muž by vyvázl lépe, tvrdí kritici

Buenos Aires - Soud na východě Argentiny poslal na doživotí do vězení devatenáctiletou dívku, která loni dvěma výstřely z pistole zabila svého přítele. Podle místních médií jde o nejmladší ženu, která byla v historii země odsouzena k takovému trestu. Trest pro Nahir Galarzaovou, který zatím není pravomocný, vyvolal na sociální sítích četné a rozporuplné komentáře.

Soud v argentinském městě Gualeguaychú zdůvodnil svůj verdikt mimo jiné tím, že obžaloba vyvrátila tezi obhajoby o náhodných výstřelech. Rovněž se během soudního líčení prokázalo, že dívka měla s chlapcem vztah.

Obhajoba se také snažila soud přesvědčit, že dívka byla terčem násilí ze strany zavražděného. Podle deníku Clarín to ale bylo naopak.

Galarzaová zastřelila dvacetiletého Fernanda Pastorizza loni v prosinci na ulici nedaleko svého bydliště dvěma výstřely z pistole, která patřila jejímu otci-policistovi. Po činu dívka odešla domů. Když si pro ni následující den policie přišla, k činu se přiznala. Tvrdila ale, že pistoli sebral Pastorizzo a že výstřely padly nešťastnou náhodou.

Pokud obhajoba neuspěje u odvolacího soudu, bude moci být dívka z vězení propuštěna až po 35 letech, tedy až jí bude 54 let.

V místních médiích i na sociálních sítích vyvolal případ četné reakce. Někteří kritizovali například to, že se kauza nazývá podle dívky "případ Nahir Galarzaové", a ne podle oběti, jako to obvykle bývá v případech zabití žen muži.

Kritikům se nelíbí ani to, že dívka dostala doživotí, zatímco někteří muži za zabití žen dostali nižší tresty. "Za vraždu Meliny Romerové, Joel Fernándezové dostali 13 let, protože žili ve ´špatných rodinných poměrech´. Přitom oběti znásilnili, zdrogovali a pak zavraždili a hodili do potoka," napsala jedna z dívek na sociální síti twitter.

"Mně se zdá trest doživotí pro Nahir Galarzaovou skvělý, uvidíme, jestli teď udělají totéž s machisty, kteří zabíjejí každý den jednu ženu," komentovala verdikt na twitteru další dívka.

Regionální politička Carolina Piparová považuje verdikt za "exemplární", násilí se podle ní musí trestat, ať je jeho pachatelem kdokoli.

