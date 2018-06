Kolik padlo výstřelů a kdo je vrah? Bobby Kennedy zemřel před 50 lety, jeho smrt obestírá tajemství

Potomci zavražděného senátora Roberta Kennedyho nevěří, že jejich otce zabil Palestinec Sirhan Sirhan.

Washington - Kde jsi byl, když zabili Kennedyho?

Tahle otázka, která zarámovala život celé jedné generaci Američanů, v sobě skrývá zlomový moment americké historie - atentát na prezidenta J. F. Kennedyho v listopadu 1963.

V úterý uplynulo přesně 50 let od chvíle, kdy byl zavražděn druhý z Kennedyů. Mladší bratr prezidenta, který byl zároveň ministrem spravedlnosti v jeho vládě, senátor Robert Kennedy.

Ale pak je zde ještě jedna otázka: Kdo Kennedyho zabil? I tenhle dotaz si všichni automaticky spojují s atentátem na prezidenta. Podobně nejasná je ale i smrt jeho bratra Roberta.

Bylo mu 42 let a právě vyhrál demokratické primárky v Kalifornii. Zdálo se, že směřuje k zisku demokratické kandidatury na prezidenta, aby se pak v listopadových volbách 1968 střetl s republikánským kandidátem Richardem Nixonem.

Vyhrál by Robert Kennedy volby? A ukončil by pak válku ve Vietnamu? A jak by vypadaly Spojené státy bez Nixonovy aféry Watergate?

To už jsou dnes jen otázky z kategorie "co by, kdyby". Ale ukazují, co vše mohly změnit výstřely, které zazněly před půlstoletím.

Vrah z Palestiny

V Los Angeles bylo 5. června, patnáct minut po půlnoci, když se Kennedy v sálu hotelu Ambassador po vítězné řeči v primárkách rozloučil se svými příznivci a přes hotelovou kuchyni spěchal na tiskovou konferenci.

Tam už ale nikdy nedorazil. V přecpaném, nepřehledném prostoru kuchyně se mu postavil do cesty čtyřiadvacetiletý palestinský imigrant Sirhan Sirhan.

A než byl stržen k zemi, vyprázdnil Sirhan svůj osmiranný revolver. Robert Kennedy byl celkem třikrát zasažen. Druhý den zemřel v nemocnici.

Do bouřlivého, amerického roku tím jen dva měsíce po dubnovém zavraždění Martina Luthera Kinga přibyla další tragedie. Do americké historie tím ale i podle některých potomků Roberta Kennedyho přibylo další velké tajemství.

Opravdu byl Sirhan Sirhan jediným střelcem? A vyšly smrtelné střely vůbec z jeho zbraně?

Desítky podobných otázek a konspiračních teorií se vždy týkaly atentátu na prezidenta J. F. Kennedyho. Vražda jeho mladšího bratra "Bobbyho" tak silné spekulace - a přinejmenším ne tak hlasité, aby se jim věnovala média - nevzbuzovala.

Řada svědků přímo na místě viděla, jak Sirhan mačká spoušť. On sám se navíc hned po činu přiznal - jeho motivem byla Kennedyho podpora Izraele.

"Mohu to vysvětlit, udělal jsem to pro svoji zem," uvedl Sirhan ve svém doznání. Cítil se prý zrazen Kennedyho proizraelským postojem v době Šestidenní války v červnu 1967.

Přesto minulý týden vyšel v listu Washington Post rozsáhlý materiál s titulkem: "Kdo zabil Bobby Kennedyho? Jeho syn RFK Jr. nevěří, že to byl Sirhan Sirhan."

Postřelený odborář

Robertu Kennedymu Juniorovi bylo v době atentátu 14 let, profesí je právník. A i proto prý chce zjistit, zda se soud, když v roce 1969 odsoudil Sirhana na doživotí, nemýlil.

"Dělá mi starost, že za zabití mého otce mohl být odsouzen nepravý člověk. Můj otec byl nejvyšším strážcem zákona v zemi. A myslím, že i jemu by vadilo, kdyby někoho poslali do vězení za zločin, který nespáchal," vysvětluje Robert Kennedy mladší.

Ústředním zdrojem jeho pochyb je dnes už třiadevadesátiletý Paul Schrade, který byl v roce 1968 ředitelem kalifornské pobočky odborové svazu United Auto Workers. V osudových chvílích, během průchodu hotelovou kuchyní, šel za Kennedym, a byl také postřelen.

"Kennedy si okamžitě začal potřásat rukou se zaměstnanci kuchyně," vzpomíná Schader. "Rozsvítila se televizní světla. Byl jsem zasažen. Neuvědomil jsem si, že jsem zasažen. Divoce jsem se třásl, upadl jsem. Pak padl Bob. Viděl jsem záblesky, slyšel střelbu," líčí Schader okamžiky atentátu.

Je přesvědčen, že v místnosti musel střílet ještě někdo jiný. Podle zprávy patologa byl Kennedy střelen z bezprostřední blízkosti a zezadu. Jenže nejen Schrader, ale i někteří další svědci uvedli, že Sirhan pálil zepředu.

A zároveň prý nebyl u Kennedyho tak blízko, aby to zanechalo stopy střelného prachu na Kennedyho vlasech a saku. Kromě senátora bylo střelbou zasaženo celkem pět lidí. Schrade věří, že jeho a další čtyři zraněné, jež všichni přežili, má na svědomí Sirhan. Ale Kennedyho prý ne.

"Ano, mě střelil. Střelil další čtyři lidi a mířil na Kennedyho. Ale podstatné je, že Roberta Kennedyho nezastřelil," říká Schrader. Upozorňuje, že existuje zvuková analýza nahrávky přítomného novinářky, podle které mělo být vypáleno celkem 13 střel.

Zároveň tvrdí, že balistika, která měla prokázat, že on a Kennedy byly zasaženi ze stejné zbraně, byla ve skutečnosti neprůkazná. Na místě prý byly dvě různé zbraně. Sám Sirhan navíc své prvotní doznání zpochybnil, když uvedl, že střílel, ale celou situaci si nepamatuje.

Ještě další střelec

"Bylo tam příliš mnoho kulek. Z osmiranné zbraně nevypálíte 13 ran," říká Robert Kennedy Junior. Před loňskými Vánocemi navštívil dnes již čtyřiasedmdesátiletého Sirhana Sirhana ve vězení.

Deníku Washington Post odmítl sdělit detaily rozhovoru. Ale setkání se Sirhanem ho prý přesvědčilo, že existoval ještě jeden střelec, a že to nebyl Sirhan, kdo zabil jeho otce.

Může to ale něco změnit? Oficiálně je případ uzavřen, "case closed". S odvoláním neuspěl Sirhan Sirhan ani Paul Schrade, který se od 70. let opakovaně snažil o otevření případu a přehodnocení případu.

A opakovaně byl odmítnut. Naposledy v roce 2016, kdy soudce, který jeho podnět zamítl, ve zdůvodnění napsal: "I kdyby to byla kulka druhého střelce, která zabila senátora Kennedyho, Sinhar by byl stále vinen z vraždy jako spolupachatel."

Robert Kennedy Junior je třetí nejstarší z celkem jedenácti dětí, které měl senátor Robert Kennedy se svojí manželkou Ethel. Devět dětí ještě žije, ale nikdo z nich se s listem Washington Post o podezření a spekulacích jejich bratra Roberta Juniora nechtěl bavit.

"Myslím, že pro většinu členů rodiny, je stále příliš bolestné téma, aby o tom vůbec mluvili," vysvětlil Robert Kennedy Junior ve článku, který v listu vyšel minulý týden.

Pochyby potomků

Jenže mezitím se ozvaly další hlasy Kennedyů. A zdá se, že vražda "Bobbyho" začala po padesáti letech jeho potomky štěpit. Na stranu Roberta Juniora se postavila jeho sestra, nejstaršího Kennedyho dcera Kathleen Kennedy-Townsendová. Ani ona prý nevěří, že vrahem jejich otce je Sirhan Sirhan.

"Myslím, že Bobby (Junior) vznesl naléhavou věc," potvrdila Kathleen v emailu pro list Boston Globe, že sdílí bratrovy pochyby.

Jejich sourozenci Joseph Kennedy II a Kerry Kennedyová ale nesouhlasí. "Jak se blíží padesátileté výročí odchodu mého otce, je nejdůležitější, aby se tato země a moje rodina uvědomily, co můj otec představoval a zač bojoval. Je to dědictví propagace světového míru, sociální spravedlnosti a občanských práv," napsal Joseph Kennedy II ve veřejném prohlášení.

A souhlasí s ním i jeho syn, a tedy vnuk Roberta Kennedyho, Joseph Kennedy III. Podle něho si má Amerika připomenout "způsob, jakým můj dědeček žil a že jeho dědictví dodnes žije".

Právě osmatřicetiletý Joseph Kennedy III, který byl v roce 2012 zvolen do Kongresu, je v tuto chvíli z celého klanu Kennedyů tím, kde by se podle odhadů amerických médií mohl pokusit zvednout někdejší politickou slávu a moc bratrů Kennedyů - Prezidenta J. F. Kennedyho, ministra spravedlnosti Roberta Kennedyho a senátora Edwarda Kennedyho, který v roce 2009 zemřel na rakovinu mozku.