Muž dívky škrtil hodiny, jedna z nich zemřela. Nebyl to plán ani úmysl, hájí se. Hrozí mu doživotí

Tragédie se odehrála loni 23. září v chalupě v Doubici. Obžaloba popisuje, že Chlouba dívky svazoval a škrtil řadu hodin.

Ústí nad Labem - Šestatřicetiletý Martin Chlouba, který je obžalovaný z loňské vraždy čtrnáctileté dívky a z pokusu o vraždu její o dva roky starší kamarádky v Doubici na Děčínsku, u soudu řekl, že dívku zabít nechtěl. "Nebyl to žádný plán ani úmysl. Je mi opravdu líto, že to tak skončilo," uvedl na úvod své výpovědi před ústeckým krajským soudem. Hrozí mu 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.

Tragédie se odehrála loni 23. září v chalupě v Doubici. Obžaloba popisuje, že Chlouba dívky svazoval a škrtil řadu hodin. Dívky podle spisu déle než pět hodin škrtil prádelní šňůrou, provazem či páskem. Nejprve zaútočil na starší z nich. Dívka při škrcení ztrácela vědomí. Když se mladší z nich vrátila z procházky se psem, použil na její ochromení elektrický paralyzér a začal ji také škrtit. Obě pak svázané přesouval do různých částí domu.

Čtrnáctiletá dívka útoky nepřežila. "Sedl si za ní a za provaz zvedal hlavu nad zem, čímž došlo ke škrcení poškozené a k následné smrti poškozené z udušení," popsal případ státní zástupce Vladimír Jan. Dívčino tělo schoval ve sklepě pod podlahu. Starší z dívek pak naložil do auta a odvezl ji do 20 kilometrů vzdálené České Kamenice. Dívka utrpěla řadu zranění svědčících o tom, že byla škrcena. Přežila jen náhodou, uvedla obžaloba.

U soudu, který začal případ projednávat, Chlouba uvedl, že se po činu chtěl zabít a spolykal několik plat léků. "Policie bohužel přijela dřív a odvezla mě do nemocnice, kde mi vypláchli žaludek," řekl. Uvedl také, že se starší z dívek měl od zimy 2016 osobní vztah. "Skoro rok jsme spolu vyjma dvou měsíců žili. Platil jsem jí úplně všechno. Oblečení, studium, angličtinu v zahraničí, měla nový telefon, iPad," doplnil.

Jeho výpověď před soudem se výrazně liší od toho, co říkal v přípravném řízení. Kriminalistům den a půl po činu detailně popisoval, jak dívky škrtil i to, jak se bránily a křičely. Tvrdil, že se výrazně nebránily a mimo jiné naznačoval, že na škrcení byl se starší z dívek domluvený s tím, že dívka případ nahlásí později. "Odškodnění, které by (jako oběť trestného činu) dostala, by jí zajistilo na studium. Četl jsem v médiích, že by odškodnění platil stát," doplnil Chlouba. Sám prý chtěl tři dny po činu odcestovat na Maltu a pracovat tam.

Chlouba je rovněž obžalován ze zneužití dítěte k výrobě pornografie a z výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. Podle trestního zákona hrozí muži 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.

Hlavní líčení je naplánované na celý týden. V úterý a ve středu mají vypovídat svědci, ve čtvrtek pak znalci. Chloubu zkoumala psycholožka, psychiatr a sexuolog. Podle informací ČTK žádnou závažnou chorobu nebo deviaci nezjistili.

K trestnímu řízení se připojila rodina zavražděné dívky. Požaduje nemajetkovou újmu téměř čtyři miliony korun. Přeživší dívka žádá milion, její matka 200.000 korun.