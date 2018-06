Matka s dcerou plánovaly v Londýně útoky nožem. Dostaly mnohaletý trest vězení

Mladší dcera si chtěla v Sýrii vzít islamistického bojovníka a spáchat sebevražedný útok.

Londýn - Matka a dcera byly v Británii odsouzeny k dlouholetému vězení kvůli plánování teroristických útoků v Londýně, včetně "pravděpodobného běsnění s noži". Dvaadvacetiletá Rizlaine Boularová a její matka čtyřiačtyřicetiletá Mina Dichová se již dříve přiznaly, že plánovaly teroristické útoky. Stalo se tak poté, co se jim policie dostala na stopu loni v dubnu během obhlídky potenciálních cílů v centru Londýna.

Následující den pár podle policie zašel do supermarketu ve Wandsworthu na jihozápadě Londýna, kde si koupil balení tří kuchyňských nožů. Po jejich zatčení detektivové v elektronických přístrojí obou žen našli radikální islamistický obsah.

"Byly naplněny nenávistí a toxickou ideologií a byly odhodlány provést teroristický útok," uvedl zástupce komisaře londýnské policie Dean Haydon. "Kdyby uspěly, výsledkem by mohli být zabití či vážně zranění lidé," dodal.

Boularovou odsoudil londýnský soud na doživotí, z čehož si má odpykat nejméně 16 let. Dichová dostala 11 let a devět měsíců, uvedl Reuters.

Stanice BBC na svém webu připomněla, že počátkem června soud shledal vinnou z plánování teroristického útoku na Britské muzeum i mladší sestru Boularové, o výši trestu má však rozhodnout později.

Sen osmnáctileté dívky: Vzít si islamistu a spáchat sebevražedný útok

Osmnáctiletá Safaa Boularová je nejmladší britskou usvědčenou teroristkou z organizace Islámský stát. Kromě plánování útoku byla Boularová shledána vinnou rovněž kvůli pokusu odcestovat do Sýrie, kde se chtěla provdat za islamistického bojovníka.

Britka si začala na internetu dopisovat s bojovníkem Navídem Husajnem, když ji bylo 16 let. Rozhodla se, že se k němu v Sýrii přidá, aby se mohli vzít a pak společně spáchat sebevražedný útok. Husajn poslal dívčině starší sestře Rizlaine 3000 liber (téměř 90 000 Kč), aby jí zaplatila za cestovní výdaje. Obě sestry ale byly v srpnu 2016 zadrženy. Úřady je pustily sice následně na kauci, ale zabavily jim cestovní pasy.

Safaa Boularová si s Husajnem i nadále dopisovala a pár spolu probíral plány jejího útoku na Britské muzeum, které je jednou z velkých atrakcí pro návštěvníky Londýna. Když byl Husajn v dubnu 2017 v Sýrii zabit, Boularová napsala, že se chce "stát mučednicí". Osm dní nato byla Safaa zadržena, v plánech na útok v centru Londýna ale pokračovala její sestra Rizlaine i matka Mina Dichová. V den, kdy měly v plánu zaútočit, je policie zatkla.

Soudce Mark Dennis při vynášení verdiktu poznamenal, že Dichová selhala ve své rodičovské roli a také sehrála důležitou úlohu v radikalizaci obou dcer.

Obhájce Imran Khan argumentoval, že Rizlaine Boularová se zradikalizovala na internetu poté, co byla vyhozena z práce za to, že nosila šat muslimek. Jeho klientka podle něj dobře věděla, že jakmile by vytasila nůž před Westminsterským palácem, policie by ji zastřelila - a to si tehdy přála. S tehdejšími názory se ale podle obhájce již rozloučila.