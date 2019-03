Poslední bašta Islámského státu: Koalice postupuje v boji o vesnici Baghúz

Bojovníci arabsko-kurdské koalice podporovaní Spojenými státy pokročili na dvou frontách v bojích proti ozbrojencům z Islámského státu (IS) ve východní Sýrii.

Radikálové se snaží jejich postup zpomalit využitím ostřelovačů a nastražených výbušnin. Informoval o tom mluvčí Syrských demokratických sil (SDF) Mustafa Bálí. Poslední oblast, kterou islamisté ovládají, je vesnice Baghúz na východě země.

Mustafa Bálí na twitteru uvedl, že tvrdé boje se odehrávají zejména v oblasti východního břehu řeky Eufrat. Nad místem střetů přelétávaly dva vrtulníky a byly slyšet hlasité exploze, nejspíš v souvislosti s nálety koaličních letadel, napsala agentura AP.

Arabsko-kurdská koalice oznámila, že obnovila operaci s cílem osvobodit i poslední část území, kterou ovládá Islámský stát. Z oblasti byly evakuovány tisíce civilistů.

Místní zdroje odhadují, že na malém území v Baghúzu, pod nímž je řada jeskyní a tunelů, zůstaly řádově stovky radikálů z IS. Vojenská operace proti nim byla minulý měsíc přerušena právě kvůli evakuacím civilního obyvatelstva. Jenom minulý týden oblast podle OSN opustilo na 13.000 lidí.

Koalice SDF informovala o zahájení konečného útoku proti IS krátce poté, co Bálí popřel čtvrteční výrok amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle něhož boje už skončily a SDF dobyla 100 procent území dříve ovládaného IS.

Trump už koncem loňského roku řekl, že považuje boj proti IS za skončený a že ze Sýrie stáhne všech 2000 amerických vojáků. Působí tam jako poradci a školitelé SDF. Nedávno nicméně Spojené státy oznámily, že v Sýrii i po stažení vojsk nechají asi 400 svých vojáků.