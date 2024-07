"Milion obránců by nestačil." Strategické místo vzdoruje plíživé taktice Rusů

Na rozdíl od Vovčansku na severu, kde Ukrajinci úspěšně zastavili ruskou ofenzivu, tlak na obránce Časiv Jaru nepolevuje. “Ať sem pošlete, kolik chcete mužů - třeba milion - obranu nevybudujete,” říká pro agenturu Reuters ukrajinský velitel praporu “Joker”. Pro Rusy je město v Doněcké oblasti na Ukrajině strategickým bodem pro další útoky na sousední zemi.

Časiv Jar se nachází na strategicky výhodné pozici, protože leží ve vyšší nadmořské výšce, než je okolní krajina. Právě to by Rusům v případě jeho dobytí umožnilo účinně ostřelovat další města, jako je Kosťantynivka, Družkivka nebo Kramatorsk.

"Je velmi důležité, aby se ho (Rusové) nezmocnili. Ale povede se to klukům? Snažíme se jim pomáhat, ale to, jestli dělostřelectvo dobře funguje, záleží hlavně na pěchotě a munici," vysvětluje v rozhovoru pro Reuters ukrajinský operátor dronu s přezdívkou "Rarog".

Právě drony hrají podle ukrajinských vojáků v boji o Časiv Jar důležitou roli. "Bohužel si nikdo neuvědomuje, že tuto válku nemůžeme vyhrát jen díky lidské síle. Nemáme takové zdroje jako nepřítel. Můžeme zabránit Rusům v postupu, ale jen pokud budeme mít lepší technické prostředky," popisuje velitel "Joker".

Ukrajinci si stěžují na to, že jejich vzdušný prostor není příliš chráněný. "Nepřítel má velkou výhodu. Kdybychom dokázali zachytit alespoň polovinu bezpilotních letounů, co mají, jako jsou průzkumné drony SuperCam a Orlany, bylo by to pro ně mnohem těžší," doplnil velitel praporu.

Ruské síly se k městu protlačily začátkem letošního roku po dobytí Avdijivky. I když podle Kyjeva nyní vytlačily ukrajinské jednotky agresory z východní čtvrti Časiv Jaru, tvrdé boje o kontrolu nad tímto strategickým městem pokračují. Ukrajinská armáda místo využívá jednak k přeskupování a také jako předsunutou dělostřeleckou základnu.

Americký think-tank Institut pro studium války (ISW) tvrdí, že Rusko má strategickou potřebu udržovat vojenské operace na více frontách. Nicole Wolkovová z ISW řekla týdeníku Newsweek, že ruské plány na "protahování" války budou prezidenta Vladimira Putina motivovat ke stanovení nových územních cílů.

"Rusko postupuje na Ukrajině plíživě vpřed, aby prodloužilo válku, zabránilo Ukrajině vést významné protiofenzívní operace a přežilo západní podporu Ukrajině," uvedla výzkumnice. ISW také zdůraznil důležitost rychlého dodání vojenské pomoci, která pomůže zvrátit vývoj války ve prospěch Ukrajiny. "Pokud budou zbraně dodávány včas a řádně, mohlo by to Ukrajině pomoci vést útočné operace," dodala Wolkovová.

