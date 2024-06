"Otupená ofenziva přímo v jádru." Kolony s Rusy ani nestačily vtrhnout na Ukrajinu

Kolony s ruskými vojáky se na hranicích připravovaly k útoku na Ukrajinu. Zatímco čekaly na rozkaz k vtrhnutí do sousední země, začaly na ně z Charkovské oblasti pálit salvové raketomety HIMARS. “Neutichly celý den,” popsal ukrajinský velitel dělostřelectva přezdívaný Hefastus.

Západní spojenci povolili Kyjevu použít jimi dodané zbraně k úderům na vojenské cíle na druhé straně hranice, na území Ruska. A právě díky tomu se ukrajinským vojákům v severní Charkovské oblasti podařilo zneškodnit celé kolony Rusů, kteří se na hranicích shromáždili.

Schválení získala Ukrajina minulý měsíců. "Od prvních dní se ukrajinským silám dařilo ničit celé kolony vojsk podél hranic, které čekaly na rozkaz ke vstupu na Ukrajinu," potvrdil Hefastus agentuře Associated Press s tím, že bez povolení by takového úspěchu Ukrajina nemohla dosáhnout. S běžnou municí by si to nemohly jednotky dovolit.

Před povolením analytici situaci popisovali tak, že Ukrajina je nucena bojovat "s jednou rukou za zády", přičemž Rusko využívá vlastní území k zásobování svých sil a k útokům drony, řízenými střelami a letadly.



To se ale změnilo 30. května, kdy Spojené státy oznámily změnu své politiky, což Ukrajině umožnilo se důrazněji bránit nové ruské ofenzivě, která začala v Charkovské oblasti 10. května.

V úterý ukrajinská národní garda zveřejnila snímky dvou zničených ruských systémů protivzdušné obrany Pancir-S jižně od ruského města Belgorod. Ty se měly nacházet v dosahu systému HIMARS. Tudíž je pravděpodobné, že za jejich zneškodněním stály právě Západem dodané zbraně.

Podle odborníků má povolení používat systémy HIMARS k útokům na ruské příhraniční oblasti na situaci u Charkova velký dopad. Hlavním důvodem je to, že se hranice s Ruskem nachází blízko a v minulosti mohl Kreml jednoduše zásobovat své vojáky municí a vybavením a Ukrajina mohla jen přihlížet.

George Barros, vojenský expert z amerického Institutu pro studium války, řekl zpravodajskému serveru Business Insider, že hned v prvních dnech po americkém povolení šlo rozpoznat "pozitivní rozdíly"."Pomohlo to otupit ruskou ofenzívu přímo v samotném jádru," podotkl s tím, že Ukrajina byla díky tomu schopna zahájit malé taktické protiútoky.

Také agentura AP uvedla, že nové úderné schopnosti Ukrajiny značně zpomalily ruský postup. To potvrzují místní zpravodajové, kteří uvádějí, že ukrajinské jednotky byly schopné postoupit a získat zpět některá území - ačkoli celkově jsou Ukrajinci stále pod velkým tlakem.

