Z Prigožinova hrobu je poutní místo. Květinářka si pochvaluje, jak dobře jdou kšefty

Postava Jevgenije Prigožina v téměř životní velikosti se tyčí na Porochovském hřbitově v Petrohradu. Socha hlavní postavy Wagnerovy skupiny přitahuje zástupy jeho příznivců. Dotýkají se ruky sochy, skloní hlavu, postojí v tichosti. Mnozí na hrob pokládají rudé karafiáty, a to i po Prigožinových narozeninách připadajících na 1. června, píše agentura DPA.

Hrob, který se nachází asi deset kilometrů od centra Petrohradu, se stal poutním místem. I dnes mnoho Rusů uctívá tohoto muže, bohatého podnikatele, odsouzeného zloděje, někdejšího důvěrníka šéfa Kremlu Vladimira Putina a spoluzakladatele nechvalně známé Wagnerovy žoldnéřské skupiny. Před rokem se Prigožin postavil do čela vzpoury proti zkorumpovanému vedení ruské armády a podle oficiálních údajů zemřel o dva měsíce později při leteckém neštěstí.

Navzdory tomu, že Prigožinovo podnikatelské impérium se po jeho smrti rozpadlo, jeho kult přežívá dál nejen v Petrohradu, kde se narodil. Také v Moskvě lidé nosí květiny na improvizované pamětní místo v blízkosti Kremlu. Pomníky šéfa wagnerovců vznikly i jinde.

U vchodu na Porochovský hřbitov sedí prodavačka květin. Má radost, že od Prigožinova pohřbu jdou obchody dobře. K hrobu to je od ní několik stovek metrů, cestu ukazují šipky. S karafiáty přicházejí muži v motorkářských kombinézách, drsní chlapi v maskáčích nebo obyčejné páry. Někteří z nich říkají, že Prigožina uctívají, protože jako opravdový vlastenec bojoval za silné Rusko.

Za hezkého počasí pracovníci hřbitovní správy pokládají na zem kamenné desky, aby se chodci snáze dostávali k hrobu. Na něm je ruská trikolóra, vlajka Wagnerovy žoldnéřské skupiny a věnce. Starší muž, který vede kolo, říká, že na Prigožinův hrob chodí často. Stěžuje si, že ruské úřady od pádu letadla s Prigožinem na palubě z loňského 23. srpna nijak nevysvětlily okolnosti této nehody.

"Zůstává tolik nezodpovězených otázek," říká tento 63letý muž. Podobně jako mnoho lidí v Rusku si myslí, že havárie letadla s Prigožinem byla pomstou Kremlu za červnovou vzpouru. Ale je i nemálo Rusů, kteří si myslí, že Prigožin je naživu a dělá různé obchody v Africe nebo někde jinde. "Já tomu nevěřím, že by mohl sedět v klidu někde v zahraničí a nezasahovat, on by se o Rusko staral," je přesvědčený muž ze hřbitova.

Podle Putina kdosi v Prigožinově letadle neodborně manipuloval s granátem, který pak explodoval. Rozšířený je i názor, že letadlo v Tverské oblasti cíleně sestřelila ruská protivzdušná obrana.

Putin později nechal tisíce Prigožinových vojáků zařadit do regulérní ruské armády. A jako by dal posmrtně Prigožinovi zapravdu, když před časem odvolal ministra obrany Sergeje Šojgua a další představitele vojenského vedení země nechal zatknout kvůli podezření z korupce a zneužití pravomocí.

Prigožinovo dědictví však dále straší Rusko. S Putinovým svolením naverboval v ruských věznicích desítky tisíc vězňů, kteří se mohli ve válce na Ukrajině vykoupit na svobodu. Pokud přežili šest měsíců na frontě, získali volnost často pachatelé těžkých zločinců, včetně vrahů. Od té doby ruskou společností otřásají činy, kterých se tito navrátilci dopouštějí. Napadají svoje manželky, matky, sestry i lidi, kteří s nimi příbuzní nejsou. V dubnu policie v Leningradské oblasti zadržela 42letého bývalého wagnerovce, který po hádce zabil svoji přítelkyni a její tělo rozřezal na kusy a ukryl v kufru. Wagnerova skupina tohoto vraha odsouzeného ke 12 rokům vězení najala v trestanecké kolonii.

Prigožin nebezpečí kriminality páchané někdejšími vězni sloužícími v jeho soukromé armádě bagatelizoval. Odborníci z organizace Nasiliju nět (Ne násilí) mají obavy, že s tím, jak se budou vracet do běžného života další takoví muži s možným posttraumatickým stresovým syndromem, míra domácího násilí v Rusku ještě vzroste.

