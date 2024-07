"Biden je pro Putina lepší." Analytička o tom, proč si i tak šéf Kremlu přeje Trumpa

“Biden by byl pro Putina neuvěřitelně výhodný,” říká profesorka mezinárodních vztahů na New School v New Yorku Nina Chruščova k tomu, který kandidát na amerického prezidenta by byl pro Kreml lepší. Kdyby vyhrál Joe Biden, Putin by podle analytičky ani příliš “nemusel používat propagandu”.

Putin si myslí, že Biden tlačí na válečný konflikt, protože NATO tlačí Rusko do extrému, tvrdí Chruščova. "Takže v tomto smyslu je Biden pro Putina lepším prezidentem, protože Putin ani nemusí používat příliš propagandu, aby pokračoval v takové té rétorice, že 'Spojené státy nás chtějí dostat'," vysvětluje.

Naopak s Trumpem by podle analytičky byla rétorika sice méně vypjatá, což ale neznamená, že by pro Putina byla lepší. "Nevěřím, že si Rusové nebo Putin myslí, že to s Trumpem bude lepší. Pokud jeho kandidaturu Putin podporuje, tak jen proto, že ví, že v USA způsobuje chaos, a protože by rád Ameriku viděl ve světle: ‘Zasloužíte si všechnu tu rozkolísanost, za to, jak se k nám, vy parchanti, chováte.’ V tom by Trumpovo prezidentství přivítal," popisuje Chruščova.

Analytička v rozhovoru mluvila i o tom, jak by mohla skončit válka na Ukrajině. Podle ní by pro Putina bylo nejlepší, kdyby Ukrajina a Spojené státy, potenciálně Západ obecně, vymyslely, jak konflikt na Ukrajině zastavit. "Já si myslím, že Putin bude tlačit na další příměří a zastavení konfliktu v těch liniích, kde jsou okupovaná území. Protože on ví, že se to může zhoršit. Myslím, že by to bylo spíš v jeho zájmu," dodává.

Putin ale nebude mít problém "jít dál", myslí si Chruščova. "On je naprosto ochoten jít až do konce. Ať už ten úplný konec bude jakýkoliv, on do toho půjde. Je to po vzoru KGB - je to na vás, můžeme přestat teď, nebo můžeme jít dál. A bude to pro nás hrozné, ale věřte mi, že pro vás to bude mnohem horší," říká.

Bidenův nešťastný trapas se Zelenským obletěl svět. Smlsli si na něm i Rusové (celý článek s videem zde)