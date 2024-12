Po válce nastoupí nový lídr. Reportéři předpovídají, kdo nahradí Zelenského

Donald Trump určitě přijde s návrhem na ukončení války na Ukrajině, ale nevíme, co udělá, když Vladimir Putin odmítne zastavit útoky. V nové epizodě podcastu se o tom, co čeká Ukrajinu v příštím roce, baví novináři Aktuálně.cz Anna Dohnalová a Martin Novák.

Oba navštívili zemi nedávno: Novák byl minulý týden v Charkově, Dohnalová před měsícem v Kyjevě.

"Kamarádi a známi mi tam říkali, že už skoro do krytů nechodí. Protože by v nich byli skoro pořád a válka už trvá téměř tři roky," říká Dohnalová. Udělala také rozhovor se starostou města Vitalijem Kličkem. "Dlouho jsem o to usilovala a pak mi najednou přišla zpráva, že souhlasí. Byl velmi milý a otevřený. Na druhé straně jsem na něj v Kyjevě slyšela i kritiku, že nesmyslně staví vyhlídkový most nebo vysoké věžáky a fotí si u nich selfie na sociální sítě," uvádí reportérka.

Americký sen můžete poslouchat na Spotify, Apple Podcast a v dalších aplikacích:

Vztah Klička a prezidenta Volodymyra Zelenského popisuje jako napjatý. "Očekávám, že Kličko bude v příštích volbách kandidovat na prezidenta," myslí si Dohnalová. Podle Nováka ale bude velkým favoritem prezidentských voleb současný ukrajinský velvyslanec v Londýně a bývalý velitel pozemních sil Valerij Zalužnyj. "Zelenskyj je opotřebovaný a až válka skončí, země bude potřebovat nového lídra," říká reportér.

Líčí také svoje zážitky z Charkova, který je válkou zasažený mnohem víc než Kyjev, protože leží jen třicet kilometrů od ruské hranice. "Některé domy vypadají jako Berlín v roce 1945. Na okraji města po Rusech zůstaly zákopy, ze kterých ostřelovali sídliště," říká Novák.

Podle Dohnalové bude pro Trumpa těžké jakkoliv přimět Putina k zastavení palby, protože Putin nebere na Ukrajině nic jiného než vítězství a zatím naznačuje, že z toho nehodlá ustoupit.