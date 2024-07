AfD našla dost spojenců k založení frakce. Kromě SPD se přidá i maďarská Naše vlast

Alternativa pro Německo (AfD) splní všechny podmínky pro založení nové frakce v Evropském parlamentu. Vyhlášení vzniku skupiny nazvané Evropa suverénních národů se očekává večer. Ke vznikající frakci, kterou německý deník Die Welt zařadil ještě více napravo než skupinu Patrioti pro Evropu, ve které je i české hnutí ANO, se přidává maďarská krajně pravicová Naše vlast.

"S nepřáteli Evropy nechceme vyjednávat a ani s nimi vycházet, chceme je porazit," uvedl šéf strany Naše vlast László Toroczkai. Poznamenal, že základy frakce byly položeny již loni v Budapešti.

Německá média píší o tom, že AfD, se kterou dosavadní spojenci včetně francouzského Národního sdružení Marine Le Penové už nechtějí spolupracovat, podařilo najít dostatek partnerů pro vznik nové frakce. Alternativa se tak vyhne tomu, aby v Evropském parlamentu usedla bez zařazení. Požadavky na vytvoření frakce stanovují nejméně 23 poslanců z alespoň sedmi zemí.

AfD byla původně členem frakce Identita a demokracie (ID), ze které byla ještě před eurovolbami vyloučena. Důvodem byly skandály týkající se volebního lídra strany Maximiliana Kraha. Prakticky všechny strany, které byly v ID, nyní přešly do frakce Patrioti pro Evropu. U jejího zrodu stály ANO, maďarský národněkonzervativní Fidesz premiéra Viktora Orbána a pravicově populistická Svobodná strana Rakouska (FPÖ).

Ke vznikající frakci Evropy suverénních národů se k AfD, české SPD a maďarské Naší vlasti připojili ještě europoslanci z bulharské otevřeně proruské a krajně pravicové strany Obrození, francouzské krajně pravicové strany Znovudobytí!, litevské nacionálně centristické Unie lidu a spravedlnosti, polské krajně pravicové Konfederace, slovenského neparlamentního hnutí Republika, španělské formace Se acabó la Fiesta (SALF; česky volně přeloženo Zábava skončila).

Krah v rozhovoru s Die Welt řekl, že má z nové frakce radost, ačkoli on osobně se k ní připojit nesmí. AfD totiž sestavila delegaci v Evropském parlamentu bez něj. O úspěchu hovoří také Petr Bystroň, který do europarlamentu přešel ze Spolkového sněmu. Bystroň, který je českého původu a který byl dvojkou eurokandidátky AfD, řekl DPA, že v Evropském parlamentu nyní budou čtyři pravicově konzervativní frakce. "Je to v Evropě posun doprava a konec levicové většiny," řekl. Analytici nicméně předpokládají, že frakce Evropa suverénních národů a také Patrioti pro Evropu kvůli kontroverzním členským stranám zůstanou na okraji zájmu ostatních formací.