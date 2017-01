Třebíč dostala milionovou pokutu za zakázku na autobusy. Chtěla kryté stání, měla ho jediná firma

před 1 hodinou

Třebíč požadovala po zájemci o osmiletou zakázku na provozování městské hromadné dopravy, aby měl pro své autobusy krytá stání. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) to považuje za diskriminační, protože podmínky splňovala jediná firma - stávající dopravce ze skupiny Icom. Úřad proto městu dal pokutu jeden a půl milionu korun. "Měli jsme ohlasy občanů, že autobusy jezdí zamrzlé, neodklizené," vysvětluje radní, proč si tuto podmínku město dalo do soutěže.

Třebíč/Brno - Čtyřicetitisícová Třebíč na Vysočině dostala neobvykle vysokou pokutu za takřka půlmiliardovou zakázku na provozování hromadné dopravy v Třebíči. "Udělili jsme sankci 1,5 milionu korun," řekl Aktuálně.cz mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda. Rozhodnutí, které padlo tuto středu, není ještě pravomocné a město už oznámilo, že se proti "nelogickému a těžko pochopitelnému" rozhodnutí odvolá.

Důvodem byla podmínka, že uchazeč o zakázku musí mít pro své autobusy krytá stání. "Podle ÚOHS to bylo diskriminační, podle nás ne," říká třebíčský radní Pavel Pacal (Pro Třebíč).

Zakázku na provoz MHD na následujících osm let vyhlásila Třebíč v dubnu 2016 s tím, že předpokládaná cena je 280 milionů korun. Vítězem se nakonec stala firma Trado-Mad, která ve městě jezdí již od roku 2009. Jenže konečná cena je nakonec takřka dvojnásobná: Trado-Mad vyhrál s nabídkou 468 milionů korun. V přepočtu na jeden kilometr tak nyní Třebíč platí jednu z nejvyšších cen v republice, více než 64 korun.

V Třebíči jsou kopce

Podle radního Pacala je ale takové srovnání zavádějící - a to například kvůli komplikovanému a kopcovitému terénu v Třebíči. "Z té ceny ale nejsme nadšení," připouští. Podle něj ale nešlo nic dělat, protože se jiný zájemce do soutěže nepřihlásil.

Na spornou zakázku upozornila jako první regionální MF Dnes a poukázala, že podmínku krytého stání splňoval pouze právě Trado-Mad ze skupiny Icom. "Icom dříve parkoval venku a nikomu to nevadilo. Až když teď mají krytá stání, objevilo se to v zadávacích podmínkách,“ uvedl jednatel konkurenčního Tredosu František Pléha, který nakonec kvůli tomuto požadavku nabídku nepodal.

"Soutěž byla víceméně nachystaná tak, že ji mohl splnit jen ten stávající provozovatel," souhlasí opoziční zastupitel ze sdružení Třebíč občanům! Jaromír Barák. To, zda má kryté stání, by přitom mělo být spíše věcí provozovatele, protože mu pak autobusy déle vydrží.

Nezeptali se, co tím myslíme

"Měli jsme ohlasy občanů, že autobusy jezdí zamrzlé, neodklizené," vysvětluje Pacal, proč si tuto podmínku město dalo do soutěže. A podle něj je s podivem, že se žádný ze zájemců zakázky dodatečně nezeptal, jak to s krytým stáním město myslí.

"Krytá stání neznamenají automaticky krytou halu. Dá se to vyřešit přístřešky a my máme k dispozici prohlášení dvou firem, které je vyrábějí, že se dají do dvou měsíců vyrobit za minimální částku," poukazuje Pacal.

Město se přitom mohlo pokutě pravděpodobně vyhnout. Případem se totiž krátce po zveřejnění výsledků začal zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. "Úřad zahájil v dané věci 3. 11. 2016 správní řízení a v týž den vydal i předběžné opatření, jímž zakázal uzavřít zadavateli smlouvu," potvrdil mluvčí úřadu Martin Švanda. Jenže třebíčští radní byli rychlejší a smlouvu mezitím podepsali. Ta je tak již platná.

Pohrozili a dopravce slevil

Není to přitom první problém města se současným dopravcem. Už v roce 2009 mu město chtělo vypovědět smlouvu, protože prý byly jeho služby předražené. A hrozba výpovědi uspěla: Trado-Mad z původně nasmlouvané ceny 359 milionů na osm let - tedy stejně dlouho jako nyní - slevil plných 90 milionů korun.

I když město již od roku 2009 vědělo, že dosavadní smlouva skončí 31. prosince 2016, vypsalo novou soutěž až v dubnu 2016 a výsledky oznámilo koncem září. A někteří zájemci to kritizovali také. Město si totiž dalo podmínku, že musí nasadit 21 nových nízkopodlažních autobusů.

Jenže to podle nich bylo nemožné - výsledky soutěže totiž město zveřejnilo až koncem září. A do tří měsíců žádný výrobce takové množství nových autobusů nedodá. "My nedali podmínku, aby je vlastnil, mohou být pronajaté, může se na ně dát opce," argumentuje radní Pacal, podle něhož v tom neshledal antimonopolní úřad problém.

Ten se podle Pacala zabýval i lhůtami a i ty prý byly prý v pořádku. "Ta zakázka běžela sto dní, to je dvojnásobná lhůta oproti tomu, co požaduje zákon," dodává Pacal, který v loňských krajských volbách povýšil a je současně i náměstkem hejtmana Kraje Vysočina v dresu SNK ED.

autor: Marek Pokorný