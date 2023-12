Silný vítr a sněžení narušily dopravu. Desetitisíce domácností skončily bez elektřiny

Silný vítr spolu se sněžením i v sobotu komplikují dopravu v Česku. Dálnice D1 na Vysočině byla v sobotu brzy ráno několik hodin neprůjezdná kvůli nehodě kamionu, který dostal smyk. Problémy jsou také s dodávkami proudu, popadané větve i těžký mokrý sníh na některých místech přetrhaly elektrické vedení.

Sněžení, popadané stromy, ale také voda komplikují dopravu na severu Čech. Neprůjezdná je například silnice třetí třídy v Horním Jiřetíně na Mostecku. V Libereckém kraji zůstává pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny uzavřena silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska, autobusy a osobní auta tudy projedou. V Krkonoších spadlý strom ráno zastavil provoz na železniční trati mezi Martinicemi v Krkonoších a Roztokami u Jilemnice, vlaky už ale znovu jezdí.

Problémy v dopravě jsou i na Vysočině, kde napadlo přes noc 20 centimetrů sněhu a řada silnic je nesjízdná. "Je to nejhorší, co nás zatím tuto zimu potkalo. Tvoří se závěje, a jakmile to projedeme, za chvíli je na silnici sníh znovu. Platí to pro celý kraj a v terénu máme všechnu techniku," uvedl dispečer silničářů Roman Hubený.

Počasí mohlo být také příčinou nehody kamionu na 140. kilometru dálnice D1, která v sobotu téměř čtyři hodiny blokovala provoz ve směru na Prahu. Podle policie byl vůz po smyku napříč přes celou šíři dálnice. Provoz byl obnoven po čtvrt na devět.

Řidiči by měli být opatrní také v horských úsecích Krkonoš a Orlických hor. Sněhové jazyky silničáři hlásí i z oblasti Hlinska, Lanškrouna, Litomyšle, Poličky nebo Skutče. V Železných horách jsou místy na menších silnicích popadané stromy, průjezd je ale možný. Silný vítr a sněžení komplikuje dopravu ještě na Bruntálsku a v části okresu Opava. Na silnici mezi Opavou a Fulnekem u obce Vrchy mohu řidiči narazit na sněhové jazyky.

Meteorologové varují před větrem i sněhem

Nepřízeň počasí přidělala práci také energetikům. Kvůli silnému větru a sněžení eviduje distribuční společnost E.GD více než 41 tisíc odběrných míst bez elektřiny. Jedná se o poruchy v Jihočeském, Jihomoravském i Zlínském kraji a na Vysočině. Poruchy způsobily popadané větve nebo i těžký mokrý sníh, což poškodilo vedení, uvedl mluvčí firmy Roman Šperňák.

Problémy s dodávkami elektřiny jsou také na severu Čech, kde v noci napadlo až 20 centimetrů sněhu a místy stále sněží. Bez proudu je v regionu na 13 tisíc domácností. Nejvíc postižené jsou podle mluvčí skupiny ČEZ Soni Holingerové obce v Krušných horách, ale také třeba v oblasti Úštěku a sousedního Českolipska.

Kombinace deště a tání sněhu také zvedla hladiny některých řek a potoků. První, nejnižší povodňový stupeň platil v sobotu kolem půl desáté na 12 měřicích stanicích v Česku, zejména na Labi, ale také na Orlici, Cidlině či Bílině. Druhý stupeň, při jehož dosažení už se voda vylévá z koryta, byl dosažen pouze na Ohři u vodní nádrže Skalka. Vyplývá to z údajů na hydrologickém webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Kvůli vzedmutému Labi rozhodli v Děčíně už v pátek večer uzavřít silnici do Dolního Žlebu, kam se lidé nyní dostanou jen vlakem. Kvůli zaplavené vozovce je zavřená také silnice mezi Třebechovicemi pod Orebem a Krňovicemi na Královéhradecku.

Varování meteorologů před vzestupem hladin platí pro celé Česko až do odvolání. Do sobotního večera je v platnosti také výstraha před silným větrem, a to zejména na jihu a západě Čech. Především v Krušných horách, Krkonoších a na Vysočině je do nedělního rána v platnosti varování před novým sněhem.