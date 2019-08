Za vraždu prostitutky v Teplicích dostal Ukrajinec trest 17,5 roku vězení

Ústecký krajský soud poslal Ukrajince za vraždu sedmadvacetileté prostitutky v Teplicích na 17,5 roku do vězení. Souhrnný trest dostal Andrij Matsola za vraždu a výtržnictví. Součástí rozhodnutí je trest vyhoštění z Česka na deset let. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce se na místě odvolal, Matsola se práva na odvolání vzdal.

Ukrajinec se k vraždě ženy přiznal. Obžaloba ho vinila ještě ze znásilnění, což Matsola odmítl. "Uvědomuji si, že jsem spáchal zločin. Moc lituji toho, co se stalo. Chci se omluvit dceři, že jsem ji zbavil matky," řekl Matsola ve své závěrečné řeči.

Vražda se stala loni v prosinci v Teplicích. Ženu stojící u silnice Matsola oslovil a požádal ji o poskytnutí sexuálních služeb za úplatu. Pak ženu několika údery rukou napadl, což podle soudu vyplývá ze záznamu z kamer, a za reklamním billboardem se ženou souložil a měli i orální styk. Z jednání nelze podle soudu dovodit znásilnění.

Na částce za sex se podle Ukrajince se ženou nejprve dohodli, poté však podle jeho výpovědi požadovala více a řekla mu, že věc oznámí na policii. Muž ji vzápětí napadl kamenem, mlátil ji do hlavy, žena zraněním na místě podlehla. Ukrajinec vzal svršky, boty a kabelku, odnesl je a zahodil.

Motivací jednání Ukrajince podle soudu bylo zabránit tomu, aby policie prověřovala událost. Už předtím policisté Ukrajince, který přijel podle svých slov do Česka za prací, vyšetřovali kvůli řízení pod vlivem návykové látky. Za tento čin dostal dnes trest zákaz řízení na osmnáct měsíců.

Matsolovi hrozil trest od patnácti do dvaceti let, případně doživotí. Polehčující okolností bylo podle soudu Matsolovo částečné doznání a jeho bezúhonný život před pobytem v Česku. Státní zástupce navrhoval trest kolem devatenácti let.

"Na rozdíl od názoru soudu mám za to, že pohlavní styk, ke kterému došlo po napadení poškozené údery pěstí do obličeje, nemůže být dobrovolný," řekl Jan. "Z tohoto důvodu mám za to, že je na místě kvalifikovat trestný čin jako znásilnění," uvedl Jan. Případem se s ohledem na odvolání bude zabývat Vrchní soud v Praze.