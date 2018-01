Řidička dostala smyk a narazila do stromu. Při nehodě se zranily čtyři děti, dvě z nich vážně

před 3 hodinami

Nehoda se stala v úterý na silnici číslo 152 na Třebíčsku. Okolnosti dopravní nehody policisté dál zkoumají.

Lhotice (Třebíčsko) - Smykem a nárazem auta do stromu skončila v úterý 2. ledna jízda třiačtyřicetileté ženy na Třebíčsku. Při nehodě se zranila řidička a čtyři děti ve věku 6 až 13 let. Dvě z nich vážně. Šestiletá dívka byla letecky dopravena do Českých Budějovic.

"Byla převedena na umělou plicní ventilaci," řekla ředitelka krajských záchranářů Vladislava Filová. Osmileté dítě bylo kvůli těžkému zranění transportováno do Brna. Podle policie auto mělo správné zimní pneumatiky a řidička nepila alkohol.

Dvě starší děti převezli záchranáři podle Filové do třebíčské nemocnice. Jejich zranění byla středně těžká. Řidička skončila v jihlavské nemocnici.

Žena řídila Ford Fusion, se kterým dostala v levotočivé zatáčce smyk. "S vozidlem vyjela vpravo mimo pozemní komunikaci do silničního příkopu, kde jeho levou boční stranou narazila do vzrostlého stromu. Poté bylo vozidlo odhozeno na pole," uvedla policejní mluvčí Dana Čírková.

Po dobu zásahu záchranářů byla silnice č. 152 uzavřena a provoz odkloněn na okolní komunikace. Okolnosti dopravní nehody policisté dál zkoumají.