V Brně narazil trolejbus do sloupu, silnice ze Slatiny je uzavřená. Čtyři lidé se při nehodě zranili

před 2 hodinami

Příčinu nehody vyšetřuje policie. Do Šlapanic dopravní podnik zavedl náhradní autobusovou dopravu

Brno - Na výjezdu z Brna do Šlapanic v úterý dopoledne havaroval trolejbus, narazil do sloupu. Čtyři lidé včetně řidiče se lehce zranili. Silnice ze Slatiny do Šlapanic je uzavřená, příčinu nehody policie vyšetřuje. Trolejbusová linka číslo 31 končí ve Slatině, do Šlapanic dopravní podnik zavedl náhradní autobusovou dopravu. Informovali o tom mluvčí policie a dopravního podniku.

"Trolejbus narazil do sloupu, příčinu nehody vyšetřujeme," uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek. Podle něj byl řidič zaklíněný, zranění byli i tři cestující.

"Všichni utrpěli lehká zranění," uvedla mluvčí záchranné služby Hedvika Kropáčková. Čtyřiapadesátiletého řidiče vyprošťovali hasiči, záchranná služba ho převezla do Fakultní nemocnice u svaté Anny, staršího muže a ženu středního věku do Vojenské nemocnice. Lehce zraněna byla i školačka, záchranáři ji ošetřili na místě.

Podle mluvčí dopravního podniku Barbory Lukšové šlo o trolejbus jedoucí ve směru do centra, havaroval u zastávky Hraničky. "Náhradní autobusy jezdí odklonem přes Bedřichovice," uvedla.