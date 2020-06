Soud potvrdil podmínku pro bývalého ústeckého hejtmana Šulce v kauze zlatých padáků

České dráhy o víkendu obnoví provoz svých nočních vlaků na Slovensko, do Rakouska a Švýcarska. Spuštění nočních spojů opozdila ochranná opatření kvůli koronaviru. O dalších nočních vlacích dráhy jednají, kvůli koronavirovým opatřením však zřejmě některé nepojedou ani v létě.

Jako první vyjede noční vlak z Prahy do Popradu, Košic a Humenného, a to v noci z pátku na sobotu. Do Rakouska a Švýcarska vyrazí první noční spoj v noci z neděle na pondělí a pojede z Prahy přes Linec a Innsbruck do Curychu.