Hejtmani před soudem: Obžalobě čelili za miliony v krabici od vína, Opencard i dotace

David Rath

Bývalý poslanec ČSSD, exministr zdravotnictví a od listopadu 2008 do května 2012 hejtman Středočeského kraje David Rath byl v květnu 2012 zadržen policií v Rudné u Prahy. U sebe měl sedm milionů korun. Rath byl obžalován z přijetí úplatku za zmanipulování zakázky na opravu buštěhradského zámku. Policie začala stíhat další lidi, mimo jiné exposlance ODS, bývalého šéfa středočeské VZP a Rathova spolupracovníka Petra Kotta nebo bývalou šéfku kladenské nemocnice Kateřinu Pancovou, později provdanou za Kotta.

V červenci 2015 Krajský soud v Praze uznal Ratha vinným z přijímání úplatků a vyměřil mu nepodmíněný trest v délce 8,5 roku a propadnutí majetku. Rath se odvolal a v říjnu 2016 pražský Vrchní soud rozsudek zrušil. Důvodem byly použité odposlechy, později ale Nejvyšší soud rozhodl, že odposlechy jsou použitelné jako důkazy.

V červnu 2018 Krajský soud v Praze opět odsoudil Ratha na 8,5 roku do vězení, o rok nižší trest dostali manželé Kottovi. Soud také nařídil, aby Rathovi propadlo 22 milionů zabavených policií, u Kottových se jednalo o 17 milionů a akcie. O rok později odvolací Vrchní soud v Praze snížil Rathův trest na sedm let do vězení. Rath loni v říjnu nastoupil do vězení. Letos v lednu byl odsouzen i v druhé větvi případu. Soud mu uložil osm let vězení a o rok mu prodloužil již pravomocně uložený trest.