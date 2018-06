Aktivisté vnikli do dolu Bílina, policie jich přes dvě stovky zadržela

| Foto: Limity jsme my

Aktivisté, kteří v sobotu pochodem k povrchovému dolu Bílina na Mostecku protestují proti těžbě uhlí, narušili dopoledne vymezenou trasu pochodu a pokusili se proniknout do blízkého dolu. Policie některé zadržela.

Lom - Několik set aktivistů z různých evropských zemí dnes u povrchového hnědouhelného dolu Bílina na Mostecku protestovalo proti těžbě fosilních paliv. Už ráno se zhruba dvacítka z nich připoutala na vrcholu rypadla v lomu Bílina. Těžba v lomu se zastavila.

Dopoledne se další snažili opustit vymezenou trasu protestního pochodu a vniknout do lomu. Policie 234 z nich zajistila. Zbylých několik set aktivistů dorazilo po vymezené trase do obce Braňany, kde pochod skončil. Aktivisté se poté vrátili do kempu v Louce u Litvínova.

Aktivisté z hnutí Limity jsme my prohlašují, že zamýšlejí zastavit těžbu uhlí, kterou považují za škodlivou v souvislosti se změnou klimatu.

"Aktuální počet osob omezených na svobodě je 234, nemusí se však jednat o konečné číslo," řekl zhruba ve 14:30 mluvčí policie Daniel Vítek. "Zajištění jsou postupně převáženi na policejní služebny, kde s nimi budou provedeny nezbytné úkony," dodal Vítek.

Asi 20 lidí vylezlo ráno mezi 4:00 a 5:00 na vrchol rypadla v lomu a na místě se připoutali. "Museli jsme zastavit těžbu, abychom minimalizovali riziko, že by se někomu něco stalo," řekl ČTK mluvčí Severočeských dolů Lukáš Kopecký. Aktivisté zůstávají na místě a policie, která je neúspěšně vyzvala, aby lom opustili, bude situaci řešit s báňským úřadem.

Dopoledne během protestního pochodu vybočily nečekaně zhruba dvě stovky lidí z vymezené trasy a pokusily se proniknout do lomu Bílina. Na místě je obklopili policejní těžkooděnci. Když policie neuspěla s výzvou, aby se protestující vrátili na stanovenou trasu, víc než dvě stovky aktivistů zajistila a oblast uzavřela.

Účastníci pochodu, kteří opustili jeho vymezenou trasu, jsou podle Vítka podezřelí z přestupku proti hornímu zákonu a neuposlechnutí výzvy policie.

Klimakemp začal v Louce u Litvínova ve středu. "Od začátku klimakempu je to dnes pátý pochod. Trasa je dohodnutá. Až do dnešního dne vše probíhalo v pořádku," řekl mluvčí Severočeských dolů, které budou škody způsobené zejména zastavením těžby teprve vyčíslovat. "Obnovit provoz můžeme až ve chvíli, kdy budeme mít jistotu, že v prostoru se nenachází žádná neoprávněná osoba," řekl Kopecký.

Zbytek protestujících se po incidentu zastavil nad lomem Bílina, kde lidé skandovali hesla a rozložili transparenty. Po krátké přestávce došli účastníci na konec trasy u obce Braňany. Odtud se vydali ke kempu do Louky u Litvínova. Žádný z dalších předpokládaných protestů se zatím neuskutečnil. Aktivisté původně ohlašovali, že budou demonstrovat ještě před některou z elektráren.

"Jsme tady kvůli změnám klimatu. Proto jsme tady v regionu, kde se těží uhlí. Proto protestujeme. Používáme občanskou neposlušnost, protože standardní prostředky nestačí," řekl už ráno Áron Tkadleček z hnutí Limity jsme my.

Akce je součástí vícedenního tábora odpůrců těžby hnědého uhlí. Cílem klimakempu je podle pořadatelů upozornit na změny klimatu a podpořit způsob života bez ekologických stop. Uhlí vytěžené v Mosteckém uhelném regionu přispívá podle účastníků kempu ke světovým škodám způsobeným změnami klimatu.

Proniknout do lomu Bílina se účastníkům podařilo už loni při prvním ročníku klimakempu. Tedy Severočeské doly musely kvůli protestu na několik hodin zastavit těžbu skrývkových hornin. Škoda ale společnosti nevznikla, protože protest se odehrával na místě, kde byla plánovaná dvoutýdenní odstávka.