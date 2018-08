Na Mladoboleslavsku hoří louky a lesy, hasiči zasahují pomocí vrtulníku a letadel

Na mnoha místech mezi Bakovem nad Jizerou a Bělou pod Bezdězem na Mladoboleslavsku hoří podél železniční trati louky a lesy. V úseku Bezděz - Bakov nad Jizerou je přerušen kvůli požáru železniční provoz.

Na mnoha místech mezi Bakovem nad Jizerou a Bělou pod Bezdězem na Mladoboleslavsku hoří podél železniční trati louky a lesy. Požár hasí vrtulník i letadla a větší množství hasičů na zemi, informoval mluvčí hasičů Jaroslav Gabriel.

Zásah hasičů je podle Gabriela rozdělený do několika událostí, u některých z nich zvýšili hasiči stupeň požárního poplachu na druhý ze čtyř možných. Gabriel řekl, že pokud by hasiči požáry evidovali jako jednu událost, byl by zřejmě vyhlášen čtvrtý, tedy zvláštní stupeň poplachu.

V úseku Bezděz - Bakov nad Jizerou je podle údajů na webu Českých drah přerušen kvůli požáru železniční provoz. Omezení se dotkne osobních vlaků i rychlíků, cestující musí využít náhradní autobusovou dopravu.

Požáry zřejmě vznikly od projíždějícího vlaku, který měl údajně zabrzděný jeden z vagonů. Tuto informaci ale hasiči stále prověřují.

Hasiči rozeznávají čtyři poplachové stupně. Nejzávažnější je čtvrtý - zvláštní, který bývá vyhlašován jen při mimořádných situacích.