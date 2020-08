Kupte si overaly a zásoby jídla, radilo město. Nechtěli jsme strašit, říká starosta

Středočeské Neratovice se mohou pyšnit relativně příznivou koronavirovou situací. Proto bylo pro mnoho tamních obyvatel překvapením, když si v pátek na oficiální facebookové stránce přečetli text, v němž představitelé města nabádají občany k pořízení ochranného obleku nebo zásob jídla a pití na dva týdny. Starosta se za šíření paniky omluvil, podle něj byla zpráva nevhodně formulována.

Město lidem ve zprávě doporučuje zajistit si například zdravotnické pomůcky včetně ochranného pláště nebo overalu v potřebném počtu na dobu jednoho až dvou měsíců nebo dezinfekci, potraviny a vodu minimálně na čtrnáct dní. Podle autorů zprávy vznikl text na základě závěrů z mimořádné porady krizového řízení Středočeského kraje z minulého týdne.

Okres Mělník, pod který Neratovice spadají, přitom podle údajů ze 7. srpna patří se 17 nakaženými v rámci Středočeského kraje mezi nejméně zasažené oblasti. Až později do zprávy autoři doplnili, že situace v oblasti je stále příznivá a jde jen o obecné doporučení.

Město si za text od svých překvapených obyvatel v komentářích na Facebooku vysloužilo vlnu kritiky. "Co to proboha je? Tohle si vyloženě říká o vyvolání strachu a šíření poplašné zprávy," napsal například jeden z uživatelů. "To je super, že zase nebudou v obchodech základní potraviny, protože je někteří obyvatelé města vezmou útokem," napsala obyvatelka Neratovic.

Za zveřejnění textu se v neděli omluvil starosta města Roman Kroužecký (Společně pro Neratovice). "Cílem zprávy nebylo šířit poplašnou zprávu, ale informovat občany, jak se zachovat v případě krize. Neuvědomili jsme si, že špatné načasování a patrně nevhodná formulace sdělení by mohly způsobit u lidí strach či obavy," napsal a slíbil, že přijme opatření, aby se taková situace již neopakovala.

Podávám trestní oznámení, pohrozil Novotný

Kritice ovšem nečelí Neratovice pouze ze strany obyvatel, ale také politiků. Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) na zástupce města podle svých slov dokonce podal trestní oznámení pro podezření z šíření poplašné zprávy. "Mám pocit, že se v Neratovicích zbláznili či se vymkl experiment s LSD na jednání krizového štábu," napsal na Twitteru. Zda policie případ řeší, deník Aktuálně.cz zjišťuje.

Trestní oznámení ve 4 ráno jsem @PolicieCZ podával prvně v životě. Mám pocit, že se v Neratovicích zbláznili, či se vymkl experiment s LSD na jednání kr. štábu a uveřejněním usnesení mohlo dojít k naplnění skutkové podstaty § 357 t.z. 40/2009 sb. https://t.co/AEhGOymaFx pic.twitter.com/n2kM7M9DRe — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) August 8, 2020

S Novotného slovy nesouhlasí Ladislav Drága, který se v kanceláři neratovického starosty zabývá krizovým vedením a u zprávy je uveden jako zodpovědná osoba. "Lidé to špatně pochopili, poplašná zpráva to není. A pan starosta Řeporyjí ať se podívá, co má na svých webových stránkách," řekl Aktuálně.cz.

Kroužecký poprosil ostatní politiky o zdrženlivost. "Chtěl bych požádat některé politiky, aby v této nelehké době nepřilévali olej do ohně a především na komunální úrovni jsme se spíše snažili pomáhat jeden druhému a nikoliv se snažit politicky zviditelnit," uvedl.

Video: Je to mediální virus, panika živila samu sebe, říká šéf Motola