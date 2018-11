Soud nerespektoval výsledek voleb a vzal ženě mandát, ta ale ústavní stížnost nepodá

V Rašíně na Jičínsku už nic nebrání tomu, aby se v úterý sešlo ustavující zastupitelstvo. Krajský soud v Hradci Králové dal sice nesprávně mandát náhradníkovi Miroslavu Máslovi místo dvojce kandidátky a dosavadní místostarostce Markétě Kučerové, ale ta se nakonec rozhodla chybný verdikt respektovat a nepodá stížnost k Ústavnímu soudu, který by chybu mohl napravit.

"S rozhodnutím krajského soudu sice nesouhlasím, ale nebudu to řešit. Nechci komplikovat práci novému zastupitelstvu," uvedla Kučerová. Podle ní by se mohlo stát i to, že než Ústavní soud vynese verdikt, nové zastupitelstvo učiní nějaká rozhodnutí, která by pak mohla být zpochybňována.

Kučerové soud vzal mandát kvůli tomu, že Máslo získal víc hlasů než Kučerová. Což je sice pravda, jenže jich nedostal tolik, aby mohl podle zákona o volbách přeskočit z posledního místa kandidátky. Zákon totiž říká, že ostatní kandidáty může přeskočit jen ten, kdo získá o deset procent víc hlasů, než byl průměrný počet hlasů všech kandidátů.

K posunu tak bylo potřeba 42 hlasů, Máslo jich přitom získal jen 31. A nic na tom nemění to, že Kučerová jich získala ještě méně, jen 26.

A právě nízkým ziskem nakonec Kučerová vysvětluje to, že stížnost nepodá. Byť by jí Ústavní soud dal nejspíše za pravdu. "Vycházím z toho, jak hlasovali občané, tedy že jsem dostala nejméně hlasů," konstatovala Kučerová, která přiznává, že o kandidaturu stejně příliš nestála a její kolegové ji přemlouvali. Kandidovala podle svých slov především proto, aby jako dosud pomáhala s administrativou obce s 93 obyvateli. "Teď se to musí naučit někdo jiný," konstatuje.

"Ústavní soud je záležitost nadlouho. Byli bychom sice slavní, ale to je to nejmíň, o co stojíme," říká Máslo, který byl v předminulém volebním období starostou obce. "Matematiku voleb mám proto nastudovanou. Bylo mi hned divné, jak soud rozhodl a že mohla vypadnout dvojka z kandidátky," řekl Máslo, který bude tentokrát jen řadovým zastupitelem.

Spor o spravedlnost

Soud si toho, že Máslo pro přeskočení v kandidátce neměl dost hlasů, byl přitom vědom. Ale stejně mu na úkor Kučerové dal mandát. Zdůvodnil to tím, že mu to přišlo spravedlivější. Jeho mluvčí Jan Kulhánek se zaštítil tím, že judikatura Nejvyššího správního soudu umožňuje některá ustanovení zákona neaplikovat. Připustil ale, že se tento výklad netýkal voleb.

Jak Český statistický úřad, tak právník, kterého Aktuálně.cz oslovilo, se domnívá, že soud udělal chybu. "I kdyby si soud myslel, že jeho pohled je spravedlivější, tak je v každém případě vázán zákonem," říká Marek Antoš, expert na volební právo z pražské Univerzity Karlovy. "Jedině kdyby si myslel, že to pravidlo je protiústavní, tak by se mohl obrátit na Ústavní soud, ale ani v tom případě by nemohl to opatření jednoduše ignorovat," dodal právník Antoš.

"Nové přikázání mandátů není v souladu s přepočtem hlasů na mandáty podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí," potvrdil i mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cieslar. "Na tuto skutečnost jsme Krajský soud v Hradci Králové oficiálně upozornili," dodal.