Ze skály v Divoké Šárce spadl muž, záchranáři ho s mnohačetnými zraněními převezli do nemocnice

před 19 minutami

Ze skály v Divoké Šárce v Praze odpoledne spadl pětadvacetiletý muž. Podle prvotního zjištění policie mu při lezení po skále zřejmě uklouzla noha. Pád ze zhruba 16 metrů muž přežil, s mnohačetnými zraněními ale skončil v nemocnici. Záchranáři a policisté byli o události informování kolem 13:30, oznámil jim to kamarád zraněného. "Záchranáři muže na místě ošetřili a předali s mnohačetnými zranění, ale při vědomí do vojenské nemocnice," uvedla mluvčí záchranné služby Jana Poštová. Podle policejního mluvčího Tomáše Hulana vše zatím nasvědčuje tomu, že to byla nešťastná náhoda. "Nejde o žádnou situaci, kdy by chtěl někdo cíleně ukončit svůj život," doplnil policejní mluvčí.

autor: ČTK

