Zastupitelství podalo obžalobu na dva Nizozemce, kteří brutálně zbili číšníka v Praze

Státní zastupitelství podalo obžalobu na dva Nizozemce, kteří čelí stíhání za loňský pokus o vraždu číšníka v centru Prahy. Turistům, kteří číšníka brutálně zbili loni v dubnu, hrozí deset až 18 let vězení.

"Při zohlednění značné intenzity útoku na zcela bezbranného, po většinu času otřeseného poškozeného, který se proti úderům nemohl nijak bránit, (…) museli si být obžalovaní minimálně vědomi toho, že poškozeného mohou usmrtit, a byli s tímto srozuměni," shrnul mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala, proč jsou muži obžalováni z pokusu o vraždu.

Policie dvojici původně vinila z těžkého ublížení na zdraví, později ale případ překvalifikovala. Cimbala upozornil, že útok směřoval převážně do obličejové a spánkové části hlavy, tedy do místa životně důležitého. Incident se stal loni 21. dubna u obchodního centra Quadrio. Podle dřívějších informací kriminalistů upozornila obsluha restaurace skupinu sedmi cizinců, že na zahrádce nemohou popíjet vlastní alkohol, což turisty popudilo.

Státní zastupitelství uvádí, že obžalovaní Nizozemci nejprve napadli jiného muže. Když mu číšník přiběhl na pomoc, podrazil mu jeden člen skupinky nohy a dvojice hlavních rváčů poté číšníka brutálně a bezdůvodně napadla. Situaci zachytily kamery.

"Poškozený inkasoval deset rychlých úderů do oblasti hlavy a současně od druhého obžalovaného tři kopy do oblasti zad a boku. Po přerušení útoku se poškozený zvedl ze země a v pozici v předklonu mu obžalovaný nohou kopl do obličeje s takovou razancí, že při kopu zvedl ze země i levou nohu. Při dalším pokusu o zvednutí se ze země poškozený utržil kop nohou do obličeje od druhého obžalovaného, kdy po tomto kopu již zůstal ležet na zemi v bezvědomí," popsal Cimbala.

Číšníkovi útok způsobil komplikované a tříštivé zlomeniny v oblasti hlavy, krvácení do mozku a další zranění. Muž se musel podrobit operacím. Bez lékařské pomoci by mu podle obžaloby hrozil otok mozku, bezvědomí a hluboké koma.

Cizinci z místa útoku utekli, policisté je po několika dnech zadrželi na pražském letišti. Dva muže následně propustili s tím, že se konflikt snažili spíše uklidnit. Tři další už soud potrestal podmíněnými tresty a pětiletým vyhoštěním ze země.

Dva muži, které vyšetřovatelé označují za hlavní aktéry rvačky a kteří po zadržení putovali do vazby, jsou vedle pokusu o vraždu obžalováni i z výtržnictví. Jeden z nich se bude navíc zodpovídat také z pokusu o ublížení na zdraví. Před pražským klubem totiž udeřil do obličeje muže, s nímž se předtím pohádal.

Server nizozemského listu Algemeen Dagblad v minulosti napsal, že skupinka vyrazila do Prahy na rozlučku se svobodou. Většina z mužů prý pochází z Haagu a okolí. Dvěma hlavními aktéry jsou podle listu bratři, přičemž jeden z nich je majitelem fitness studia, v němž zároveň pracuje jako trenér.

Obžalobou se bude zabývat pražský městský soud.