Mezi zastávkami Praha-Braník a Praha-Modřany dnes odpoledne najel osobní vlak mířící do Čerčan do kamení v kolejišti. Nikdo se nezranil, provoz na trati byl přerušen. Případem se zabývá policie, která prozatím událost kvalifikovala jako přečin poškození cizí věci a po pachateli pátrá, uvedla na twitteru. České dráhy na webu uvedly, že vlak najel do "kamení nastraženého v kolejišti". Provoz vlaků v úseku Praha-Braník až Praha-Modřany byl do zhruba 18:00 zastaven. Cestující mohli během výluky v tomto úseku využít tramvajové linky, a to i s využitím jízdenek na vlak.