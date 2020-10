Vánoční trhy v Praze se letos kvůli koronaviru neuskuteční, strom i výzdoba ale budou

Oslavy Vánoc v Praze budou letos z důvodu pandemie v omezené podobě, budou chybět tradiční velké trhy a doprovodné akce. Strom na Staroměstském náměstí stát bude, v úvahu podle radního Jana Chabra přichází i několik stánků.

Trhy jsou podle radního Jana Chabra (TOP 09) společenskou událostí, na které bývá velká koncentrace lidí. "Z tohoto důvodu by bylo s ohledem na epidemiologickou situaci zřejmě velmi nevhodné konat vánoční trhy a připravovat je v rozsahu a velikosti, na které jsme zvyklí z minulých let," uvedl. Dodal, že magistrát zároveň nechce oslavy Vánoc úplně vypustit, a to i z psychologických důvodů.

Atmosféru tak na Staroměstském náměstí zajistí tradiční velký smrk a vánoční výzdoba. "Na druhou stranu se nebude jednat o výzdobu nějak nákladnou ani pompézní. Pakliže by to epidemiologická situace umožnila, jsme připraveni přidat i několik decentních malých stánků, nicméně v tuto chvíli s klasickou variantou vánočních trhů nepočítáme," shrnul Chabr.

Zrušení trhů se bude týkat těch, které organizuje společnost Taiko na Staroměstském náměstí, náměstí Republiky a ve spodní části Václavského náměstí. U menších trhů v jiných částech metropole bude magistrát podle Chabra jednat s městskými částmi. "Dovedu si představit, že na některé z městských částí by vánoční trhy v omezené variantě mohly proběhnout, ale zatím je brzy předvídat," uvedl.

"Zrušeny byly Velikonoční a teď i Vánoční trhy, samozřejmě nás to velmi mrzí a dotýká se to také naší firmy. Nicméně respektujeme rozhodnutí a nabídneme strom a jeho instalaci magistrátu hlavního města Prahy za režijní náklady," uvedl předseda představenstva společnosti Taiko Libor Votruba. Firma už vybrala strom, který na Staroměstském náměstí vztyčí. Bude to smrk ztepilý vysoký 19 metrů, který vyrostl nedaleko Jílového u Prahy. Strom by se měl stavět v noci na 24. listopadu.

Trhy se v centru metropole za normálních okolností konají od přelomu listopadu a prosince do začátku ledna. Kromě Staroměstského náměstí bývají také například na Václavském náměstí, náměstí Míru a dalších místech v Praze.