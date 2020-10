Vánoční trhy v ohrožení. Na řadě míst budou bez svařáku, ve Vídni pomohou semafory

Pití svařáku pod rouškou a pečené kaštany s sebou - pokud vůbec. Evropská města se připravují na Vánoce v době druhé vlny koronaviru. A řeší, jak budou vypadat oblíbené vánoční trhy. Zájezdy do Vídně, Berlína, Paříže nebo Amsterdamu české cestovní kanceláře stále nabízí, navzdory rychle rostoucímu počtu nakažených v celé Evropě. Zážitek z případného výletu bude ale letos velmi jiný.

Například městská rada v Berlíně v úterý schválila několik opatření, která by měla umožnit vánočním trhům fungovat s co nejmenším možným rizikem. Obecná pravidla pořadatelům nařídí v případě potřeby omezit počet lidí na trzích, aby nedošlo k tlačenici, povinné bude nošení roušek. Na dodržování pravidel budou dohlížet speciální hlídači, které si jednotliví organizátoři celkem 27 letošních trhů v hlavním městě Německa musí zajistit a zaplatit sami, píše server Berliner Morgenpost.

Město rámcové regule pro co nejbezpečnější trhy vypracovává společně s turistickým sdružením v metropoli i celém Německu, stejně jako se zástupci stánkařů. Například na oblíbených trzích před zámkem Charlottenburg bude méně stánků, ale každý dostane víc prodejní plochy. Poplatky za ně by měly jednotlivé čtvrti prodejcům odpouštět, navrhují berlínští politici. Dostatečně oddělená by měla být zejména místa, kde si lidé budou kupovat jídlo a pití.

Tradiční uzavřené bary, často v podobě eskymáckých iglú nebo horských chatek, nebudou na trzích vůbec. Zároveň není zatím jisté, zda prodejci alkoholu vůbec dostanou povolení. Oblíbený punč nebo svařák by tak musel nahradit čaj nebo horký mošt.

Většina trhů v Německu má otevřít v druhé polovině listopadu a podrobnosti záleží i na tom, jak se do té doby změní počty nakažených a pravidla v celém Německu, jednotlivých městech i spolkových zemích. Zatímco v hlavním městě nyní na rozdíl od Česka plošný zákaz konzumovat alkohol na veřejnosti neplatí, bavorský Mnichov ho v centru města zavedl už na začátku září. Tamní ministerský předseda Markus Söder (Křesťansko-sociální unie, CSU) nyní navrhuje zakázat prodej konkrétně svařeného vína právě i na trzích.

Nakažených v Německu v posledních dnech rychle přibývá, ačkoliv v absolutních počtech jich má osmdesátimilionová země většinu dní méně než menší sousední Česko. Mezi nejzasaženější patří právě jižní a západní regiony, včetně Bavorska. Město Karlsruhe na hranici s Francií ve svých vlastních obecných pravidlech mimo jiné počítá i s povinností zapsat se při vstupu na trh na speciální seznam pro usnadnění budoucího kontaktování v případě nákazy někoho z návštěvníků trhů. Podobný systém se Němcům osvědčuje v restauracích a kavárnách už od jara.

Omezení v Rakousku

S prodejem oblíbeného svařáku zatím stále počítají organizátoři některých trhů v Rakousku. Otevřít by se měly přinejmenším ty vídeňské, v Grazu a také Innsbrucku. Možnost užít si vánoční atmosféru bude ale i tady podmíněná řadou striktních omezení. Samozřejmostí bude rouška, nasazená vždy s výjimkou jídla a pití, které se bude ve Vídni smět konzumovat jen ve speciálně vyčleněných zónách. V Grazu pak vůbec.

Na slavných trzích před vídeňskou radnicí bude prodejce od návštěvníků oddělovat plexisklo, které na všech 120 stánků - vloni jich na stejné ploše bylo o pětinu víc - nainstaluje na vlastní náklady městská správa. Pomoct dodržovat odstup od ostatních lidí mají značky na chodníku i bezpečnostní pracovníci, kteří tu budou na rozdíl od Berlína oblečení jednotně - v andělských křídlech. Kromě toho bude počet návštěvníků trhu hlídat také sestava kamer a semafor u vchodu. Červené světlo znamená zákaz vstupu dalších lidí. Obecné pravidlo v celém Rakousku nyní omezuje počet návštěvníků veřejných akcí pod širým nebem na maximálně 750 osob.

Tyrolský Innsbruck kromě již zmíněného semaforu počítá také s turnikety. A zatímco obvykle se na trzích v Rakousku i Německu horké nápoje rozlévají do zálohovaných a umývaných keramických šálků, nyní organizátoři vymýšlí, jakou hygieničtější alternativou systém nahradit. Na dalších místech se mezitím ruší veškeré hromadné akce, například oslavy čerta Krampuse, které podobně jako český Mikuláš probíhají v prvním prosincovém týdnu.

V některých dalších evropských zemích na pořádání vánočních trhů zcela rezignovali. Britský premiér Boris Johnson varoval, že "normální Vánoce" jsou v ohrožení a severoanglický Manchester po dlouhých úvahách trhy zrušil. Italští epidemiologové hovoří o možné nevyhnutelnosti svátečního lockdownu. Obecně se ale experti shodují, že pro definitivní plány na prosinec je ještě brzy a že bude záležet na vývoji v následujících týdnech.

Koronavirus se v Evropě nyní šíří nejrychleji z celého světa a například v Lipsku nedaleko českých hranic proto raději počítají s tím, že i těsně před otevřením se mohou celé trhy ještě úplně zrušit. K navození vánoční nálady by pak musela stačit jen venkovní výzdoba a světýlka.

