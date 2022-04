Ukrajinských hrdinů. Praha přejmenovala část ulice Korunovační u ruské ambasády

Ruská ambasáda v Praze nově sídlí na adrese Ukrajinských hrdinů. Zástupci Prahy spolu s ukrajinským velvyslancem v pátek na místě vyměnili uliční tabule. Praha už dříve pojmenovala i navazující most, který byl dosud také součástí Korunovační ulice. Nese jméno ukrajinského vojáka Vitalije Skakuna, jenž se obětoval při odpalování mostu a zastavil tak ruský útok na město Cherson.

Sám jsem byl překvapený, jak to šlo všechno rychle, svěřil se v pátek dopoledne Aktuálně.cz zastupitel Prahy 6 Libor Bezděk (STAN), který přišel s nápadem na přejmenování části ulice u ruské ambasády v Praze. Když mluvil, tak už místo cedule s názvem Korunovační stál pod cedulí s novým názvem Ukrajinských hrdinů.

"Shodou okolností jsem jel letos 24. února tady okolo ambasády a v návalu vzteku, zoufalství a bezmoci mě napadlo, že by stálo za to pojmenovat tuto ulici po ukrajinských hrdinech," vysvětloval Bezděk s odkazem na den, kdy Rusko napadlo bezdůvodně Ukrajinu. Následně jeho návrh podpořila místopisná komise, Praha 6, kde ambasáda sídlí i pražské zastupitelstvo včetně primátora.

"Myslím, že to je rekord do Guinnessova knihy rekordů, protože tak rychle ještě asi žádná ulice nebyla přejmenována. Nečekal jsem to. Myslím, že to je hlavně o těch skutečných ukrajinských hrdinech, kteří dnes pokládají životy a bojují za svobodu nejen Ukrajiny, ale i naši. Je to strašně důležité," prohlásil Bezděk, který vyjádřil naději, že snad jednou bude sedět na ruské ambasádě velvyslanec, který bude hrdý na název ulice Ukrajinských hrdinů. "To ale ještě uteče hodně vody," dodal.

Společně s Bezděkem se slavnostního odhalení desky účastnil primátor Prahy Zdeněk Hřib, ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis i zástupci ambasád Litvy, Lotyšska, Estonska, Slovenska a Polska.

"Vítám a podporuji návrh přejmenovat ulici u ruské ambasády z Korunovační na Ukrajinských hrdinů. Neuvěřitelnou odvahu ukrajinských bojovníků je namístě náležitě ocenit," napsal před měsícem na svůj twitterový účet primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Podle pražského radního Jana Chabra (TOP 09) změna nebude obyvatelům nic komplikovat, protože v části ulice u náměstí Borise Němcova nikdo nebydlí. "V daném území nesídlí žádná fyzická osoba, která by si musela měnit občanský průkaz, ani zde není zapsáno sídlo žádné právnické osoby vyjma Ruské federace," řekl radní.

Pokračuji ve zpravodajství @Aktualnecz z přejmenování části ulice před ruskou ambasádou na Ukrajinských hrdinů. Odhalení desky začalo proslovem primatora Zdeňka Hřiba. Na videu jsou jeho slova. A tady náš článek, který dál doplňujeme: https://t.co/nSDq2CsLNC pic.twitter.com/doloSCAZCy — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) April 22, 2022

Ruská ambasáda bude muset používat nové pojmenování ulice, případně jako adresu uvádět přilehlé náměstí Borise Němcova, což byl zavražděný ruský opoziční politik, jinak by mohla mít časem problémy s doručováním pošty. Nyní nicméně ještě bude pošta doručovat i zásilky označené původní adresou.

Tady je první část povídání ⁦@Aktualnecz⁩ s ukrajinským velvyslancem Jevhenem Perebyjnisem. “Jsem vděčný, že část ulice před ruskou ambasádou byla přejmenována Ukrajinských hrdinů,” řekl přímo před touto ambasádou. Článek je tady : https://t.co/nSDq2CsLNC pic.twitter.com/gyAdysODA9 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) April 22, 2022

Potvrdil to i mluvčí pošty Matyáš Vitík, který před měsícem řekl, že pokud dojde k přejmenování ulice, změna se promítne do databází České pošty, podle kterých jsou zásilky na adresu doručovány. "Během překlenovací doby, jejíž délka není striktně daná, Česká pošta doručuje zásilky i na adresy, ve kterých je napsaný původní název ulice," uvedl Vitík.

Dodal, že pošta tak postupuje proto, aby nepřidělávala problémy odesílatelům, kteří nemusí o změně vědět. "Instituce, úřad, firma nebo lidé by ve svém vlastním zájmu měli ty, se kterými si korespondují, o změně adresy informovat," řekl Vitík.

Zastupitelé zároveň s přejmenováním části ulice schválili také pojmenování přilehlého mostu přes železniční trať po ukrajinském válečném hrdinovi Vitaliji Skakunovi. Ten zahynul 24. února v ukrajinském městě Cherson, kde odpálil most, aby zabránil postupu ruských jednotek. Skakunův most nyní propojuje Korunovační s nově pojmenovanou ulicí Ukrajinských hrdinů.

Ne všichni politici však se změnou názvu ulice souhlasili. Kritizoval ji například šéf klubu zastupitelů ANO Ondřej Prokop. "Nemůžu se ubránit tomu, že mi to přijde jako takové levné PR gesto některých představitelů na Praze 6, místo abychom se věnovali tomu, co Pražany opravdu trápí," řekl. Dodal, že název Korunovační má svůj historický smysl. Chabr však odpověděl, že na tom se nic nezmění. "Korunovační ulice v Praze zůstává, pouze se zkracuje o zhruba 150 metrů," uvedl.

Pražská místopisná komise projednávala také návrhy na přejmenování ulic Ruská, Moskevská a další, v tomto případě ale byli všichni proti. Komise se naopak shodla na tom, by měla být přejmenována Koněvova ulice.

V souvislosti s válkou na Ukrajině symbolicky přejmenovala jednu ze svých ulic také Praha 22. Radní dočasně přelepili cedule v ulici Přátelství na Česko-ukrajinské přátelství. "Název naší hlavní ulice v Uhříněvsi odkazuje na přátelství mezi Československem a Sovětským svazem. Je symbolické, že právě nyní mu dáme jiný význam," uvedl k tomu radní Štěpán Zmátlo (KDU-ČSL). Oficiálně se název nezměnil.