Tramvaj na hlavní nádraží a Václavské náměstí je třeba, shodli se experti

Podle náměstka ředitele organizace Ropid Martin Šubrta je nyní tramvajová kapacita v centru Prahy na absolutním maximu.

Praha - Pro fungování pražské tramvajové sítě je zásadní dostavět tramvajovou trať, která by vedla z Vinohradské kolem hlavního nádraží do Bolzanovy ulice. Pomohly by i koleje vedoucí horní částí Václavského náměstí. Na pondělní debatě to uvedli Martin Šubrt z organizátora pražské MHD Ropid a Jan Šurovský z dopravního podniku (DPP).

V centru je podle nich tramvajová síť na maximu kapacity a chybí možnost objet klíčové trasy.

Obě zvažované tratě jsou součástí změny územního plánu, kterou město v současnosti pořizuje. Schválení změny je nutné pro případnou stavbu, o které zatím vedení města nerozhodlo. Není tak jasné, jestli v budoucnu tramvaj povede z Vinohradské ulice kolem hlavního nádraží do Bolzanovy, přes Václavské náměstí nebo vzniknou obě trati.

Například ve Spálené ulici jezdí 129 tramvají za hodinu a denně tudy projede 90 000 lidí. V Jindřišské ulici je to 105 tramvají a 80 000 cestujících. Zároveň v posledních letech sice roste počet spojů, ale i přes modernizaci kolejí a vozidel klesá cestovní rychlost. "To je ukazatel, který by se měl naopak zlepšovat," uvedl náměstek.

Velký tramvajový provoz v centru znamená problémy pro celou síť, protože klíčové trati jako ty ve Vodičkově a Lazarské nebo v Ječné ulici nejdou objet. Klíčová je proto podle Šubrta zejména trať z Vinohradské přes hlavní nádraží do Bolzanovy ulice, s čímž souhlasí i technický ředitel DPP Jan Šurovský. Tato trať zajistí tramvajím v případě nehod a dalších událostí možnost objízdné trasy.

Oba odborníci souhlasí i s vedením tramvaje přes Václavské náměstí, to však pro ně není tak důležité. "Nám by se samozřejmě dopravně hodily obě, na druhou stranu vnímáme, že to je téma spíše politického než odborného rozhodnutí," uvedl Šurovský. Stavbu trati na Václavském náměstí na dnešní debatě podpořil i šéf pražského pracoviště Národního památkového ústavu Ondřej Šefců.

O propojení Vinohradské ulice s Václavským náměstím se mluví roky. Proti návratu tramvají na náměstí se dlouhodobě staví Praha 1. Tramvaje přestaly na náměstí jezdit v roce 1980.