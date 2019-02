Charaktery se odkopaly, úsměvy střídá realita, říká Stuchlík. Funkce v ANO mu uniká

Šance, že se pražský volební lídr ANO, podnikatel a finančník Petr Stuchlík dostane do nejužšího vedení hnutí, je malá a zůstane taková do poslední chvíle na únorovém sněmu. Získal sice nominace, ale ty neplatí, protože v té době ještě nebyl oficiálně členem hnutí. Podle Stuchlíka jeho snaha o proniknutí do vedení hnutí vypovídá mnohé o poměrech v pražské organizaci - například o strachu z nových členů.

"Petr má číslo na můj mobil," hlásaly na podzim billboardy hnutí ANO, na nichž byl předseda Andrej Babiš s pražským lídrem hnutí Petrem Stuchlíkem. Právě kontakt s předsedou ANO, jehož slovo má v hnutí váhu, se nyní může začínajícímu politikovi hodit. Chce se totiž stát členem vedení hnutí, ale nepovedlo se mu standardní cestou získat včas nominace.

Začátkem roku rozeslal Stuchlík kolegům v pražském ANO mail, v němž je prosil o nominaci mezi uchazeče o post ve vedení hnutí. Volby do předsednictva ANO, v němž je nyní třináct lidí, se konají v únoru.

Narazil však na dva problémy. Jednak proti němu stojí v pražském ANO silná opozice, a navíc - to je závažnější důvod - v době, kdy se o nominace ucházel, nebyl člen hnutí. Ačkoli ho v úsilí kandidovat do vedení podpořily organizace v městských částech Praha 1 a na začátku ledna i Praha 6, není mu to nic platné. Nečlen totiž nominaci podle stanov získat nemůže. "Ano, tak je to správně. Nominaci tedy nemá," odpověděl na dotaz Aktuálně.cz hlavní manažer hnutí Jan Richter.

Stuchlík měl v době, kdy dopisem prosil Prahu o nominaci, o vstup do ANO teprve jen zažádáno. Neviděl v tom však problém. "Schvalovací proces je jen formalitou. Mou přihlášku schválila Praha 1. Na nejbližším setkání by mělo vedení ANO mé přijetí schválit. Mám to předjednané a dohodnuté se všemi. Je to hotová věc, protože jinak bych do toho nešel. Jinak by to bylo trochu divoké," hájil v lednu svůj postup sám Stuchlík.

Úsměvy často vystřídala realita

Zakladatel poradenské společnosti Fincentrum kandidoval za ANO na podzim na post primátora. Přestože měl podporu masivní kampaně a patřil mezi favority, skončilo hnutí až na pátém místě. Hnutí tak ztratilo post primátora hlavního města, na němž do loňského podzimu seděla Adriana Krnáčová. A Stuchlík je řadovým opozičním zastupitelem.

V současnosti už je i členem ANO, ale přijat byl až poté, co proběhly klíčové nominační regionální schůze a kandidatury tak byly uzavřené.

"Nesouhlasím, že má kandidatura do vedení byla nepovedená. Naopak: o poměrech v pražské organizaci vypovídá mnohé. Charaktery se odkopaly a úsměvy často vystřídala realita," reagoval na novou situaci podnikatel. Řekl také, že vidí pracovité kolegy, ale vadí mu snahy o zakonzervování organizace, strach z nových členů a potlačování vnitřní konkurence. "To je možná v politických stranách běžné, ovšem také jim to škodí. Nechci se s tím smířit," dodal.

Praha do vedení podporuje Říčaře

Pražská krajská organizace zatím Stuchlíkovi s naplněním ambice dostat se do nejužšího vedení ANO nepomáhá. Když volila svého kandidáta do vedení, téměř jednomyslně podpořila svého předsedu Jana Říčaře.

"Praha chtěla vyslat do boje jen jednoho člověka. Nominaci na post místopředsedy, potažmo řadového člena předsednictva, mám já," uvedl Říčař s tím, že i když si jeho kolega Stuchlík stěžuje na komplikace, tak "existuje standardní proces". "Když se někdo snaží ohýbat tento proces a ještě říkat, že tu jsou komplikace, tak to je prostě špatně," řekl pražský šéf ANO.

Podle Říčaře i podle Richtera zůstává Stuchlíkovi jen jedna možnost, jak se může prosadit. "Podle stanov může dostat nominaci přímo na sněmu, pokud ho navrhne někdo z delegátů na místě," uvedl Richter.

"Ale pan Stuchlík ani není delegátem, takže by ho někdo musel na sněm pozvat. Celé je to zkrátka komplikovanější," pokračoval ve vysvětlování situace Říčař. Seznam hostů i delegátů je však již schválený a Richter tvrdí, že finančníkovo jméno na něm není.

Stuchlík šéfem pražského hnutí ANO?

Podnikatel podle svých slov ještě není rozhodnutý, zda se na sjezdu pokusí získat místo v předsednictvu. Navíc začal nově uvažovat nad tím, že se na podzim pokusí kandidovat na post pražského šéfa ANO. "Nemohu ze své strany vyloučit žádnou variantu osobního zapojení, ať už na sněmu, nebo ve volbách do vedení pražské organizace," upozornil Stuchlík. Nové pražské vedení bude ANO volit letos na podzim.