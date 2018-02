Šest squaterů z Šatovky čeká zrychlené soudní řízení. Praha 6 chce zazdít okna v přízemí usedlosti

před 5 hodinami

Squateři, kteří obsadili usedlost minulý pátek a zůstali na střeše budovy do středy, po opuštění usedlosti zadržela policie.

Praha - Případem šesti squaterů, kteří ve středu jako poslední opustili usedlost Šatovka v Praze 6, se policie zabývá ve zkráceném řízení. Podezírá je z neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru.

Informoval o tom mluvčí pražských policistů Jan Daněk. Policie všech šest lidí zadržela, k tomu, zda jsou stále v cele předběžného zadržení, se ale mluvčí vyjádřit nechtěl. Aktivistům hrozí až dva roky vězení.

Usedlost v Šáreckém údolí obsadily dvě až tři desítky squaterů v pátek večer. Po jednání s policií a radnicí část z nich budovu opustila, deset ale odejít odmítlo a zůstali na střeše budovy. V pondělí Šatovku opustili tři lidé, v úterý z domu odešel další muž.

Policie je převezla na služebnu, předběžně zadrženi ale mohli být pouze 48 hodin. Dva z těchto squaterů jsou obviněni, ohledně dalších dvou bylo také zahájeno zkrácené řízení. Policisté původně informovali, že obviněni byli tři lidé.

Škoda nebyla vyčíslena

Aby Praha 6 znesnadnila případné další vniknutí squaterů do domu, nechá v Šatovce zazdít všechna okna v přízemí. Zatím nebyla vyčíslena škoda, kterou zde při posledním obsazení domu napáchali, kvůli havarijnímu stavu domu však bude pravděpodobně zanedbatelná. Informoval o tom tiskový mluvčí radnice Ondřej Šrámek.

"Objekt byl nicméně zabezpečen slušně - petlicemi a mříží. To, že se někdo rozhodne zabezpečení překonat, lze bohužel u objektu na poměrně odlehlém místě ovlivnit těžko," uvedl Šrámek.

Aktivisté chtěli v Šatovce vytvořit prostor pro setkávání lidí, kteří chtějí tvořit, vzdělávat se a žít bez nutnosti vlastnit, profitovat, generovat zisk. Tvrdí, že prostory poslední léta plní "zatuchlina nesplněných slibů".

Městská část čeká od roku 2011 na změnu územního plánu, aby se mohla pustit do připraveného projektu, totiž vytvořit z Šatovky místo pro setkávání seniorů. Kolem budovy by v zahradě měly vyrůst menší domky, které by sloužily trvalému bydlení seniorů.

Změnu územního plánu by mohli schválit pražští zastupitelé na únorovém zasedání, které je naplánováno na 22. únor. Den poté se sejdou zastupitelé Prahy 6 a prodiskutují mimo jiné situaci kolem Šatovky.