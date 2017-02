Nové lavičky, galerie i chytré odpadkové koše. Pražští radní schválili změnu podskalské náplavky

před 1 hodinou

Podoba vltavského nábřeží v Podskalí se brzy promění. Pražští radní odhlasovali architektonickou studii, která počítá s novou kavárnou, galerií i veřejnými toaletami. Ještě letos na Rašínově nábřeží přibudou lavičky a odpadkové koše. Opravy čekají i další části nábřeží. Na plánované změny má město vyčleněno 13,5 milionu korun a dokončeny by měly být v příštím roce.

Praha - Populární podskalskou náplavku čeká změna. Radní v úterý schválili návrh, který počítá s novým využitím výklenků. Zároveň bude řešit nedostatky, na které si návštěvníci dlouhodobě stěžují. "Plánujeme ještě letos Rašínovo nábřeží osadit novými lavicemi," uvedla primátorka Adriana Krnáčová. "Chceme také otestovat provoz chytrých odpadkových košů a osvětlení," dodala.

Architekti chtějí využít kobky umístěné ve zdech nábřeží a rozšířit tak sociální a kulturní zázemí. "Základní typy využití jsou tři. Kavárna, případně s dalším provozem typu Bajkazyl, galerie a veřejné WC," píše se ve studii. Nové návrhy ale berou ohled na již zavedené podniky nebo kotvící lodě. Provozovatele výklenků najde město ve výběrovém řízení. Konkrétní podmínky ještě nejsou ustanoveny.

Na úpravy má město vyčleněno 13,5 milionu korun a dokončeny by měly být v příštím roce. Poté, co skončí oprava podskalského nábřeží, mají následovat úpravy v dalších částech. "Hotovo bychom rádi měli začátkem příští sezony. Chtěli jsme to urychlit, ale není to z technického hlediska možné," řekla Krnáčová.

autor: ČTK