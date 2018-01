Prahu čeká další výluka. Mezi Újezdem a Malostranskou měsíc nepojedou tramvaje

AKTUALIZOVÁNO před 4 hodinami

Výluka mezi tramvajovými zastávkami Újezd a Malostranská bude trvat od 22. ledna do 21. února. Dopravní podnik vymění koleje. Omezení se dotkne i aut.

Praha - Kvůli opravám kolejí nebudou měsíc jezdit tramvaje mezi zastávkami Újezd a Malostranská v centru Prahy. Výluka začne v pondělí 22. ledna a bude trvat do středy 21. února. Oprava trati, která bude rozdělena na etapy, ovlivní i automobilovou dopravu, informoval pražský dopravní podnik a magistrát.

Na měsíc se tak změní trasa šesti tramvají, dvě linky budou zrušeny. Bude zavedena jedna tramvajová a jedna autobusová linka.

Tramvaje číslo 2 ve směru od Sídliště Petřiny pojedou z Malostranské přes Čechův most na Náměstí Republiky, Hlavní nádraží do zastávky Olšanské hřbitovy. Ve směru z centra pojede linka 7 ze zastávky Anděl přes zastávky Křížová a Laurová na Radlickou, kde bude ukončena. Linka číslo 12 od zastávky Výstaviště Holešovice pojede ze Sparty přes zastávky Hradčanská, Prašný most, Brusnice, Pohořelec a Malovanka na Vypich.

Z Malostranské zastávky pojedou tramvaje číslo 20 přes Staroměstskou, Národní třídu, Karlovo a Palackého náměstí a Výtoň a budou končit v zastávce Nádraží Braník. Od Hostivaře pojede 22 z Újezda přes Švandovo divadlo, Anděl a Smíchovské nádraží na Sídliště Barrandov. Noční tramvaj 97 pojede v úseku mezi Malostranskou zastávkou a Národním divadlem odklonem přes zastávku Staroměstská. Linky 15 a 23 budou zrušeny.

Přes den vznikne tramvajová linka číslo 32, která pojede z Bílé Hory, přes Vypich, Malovanku, Pohořelec, Pražský hrad, Malostranskou na nábřeží Edvarda Beneše, Právnickou fakultu a Malostranskou zpátky do zastávky Bílá Hora.

MHD posílí také náhradní autobusová doprava. Od začátku výluky do 11. února bude na trase mezi Újezdem a Malostranským náměstím jezdit autobus X22. Od 12. února v úseku Malostranské náměstí - Malostranská pojede autobus X20.

Autobus číslo 192 bude zastavovat mezi zastávkami Nerudova a Šporkova na Malostranském náměstí v Karmelitské ulici. Mezi 6. a 11. únorem pravidelná zastávka této linky bude přemístěna z východní strany Malostranského náměstí na jižní stranu náměstí ke kostelu.

Pro automobily bude od 22. ledna do 6. února uzavřena Letenská ulice za křižovatkou s ulicí Tomášskou. Josefská ulice bude přístupná jen od Mostecké ulice, Letenská pouze od Klárova. Odjezd z Malostranského náměstí bude možný pouze směrem k Újezdu.

Od 6. do 12. února bude uzavřen také prostor křižovatky Malostranské náměstí, Tomášské a Letenské ulice. Mezi 12. a 21. únorem auta neprojedou Karmelitskou ulicí před kostelem Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského. S částečným omezením provozu je třeba počítat u vyústění ulice Tržiště a na Malostranském náměstí.

Dopravní podnik během oprav vymění kolejnice. Na Malostranském náměstí zpevní prostor mezi pražci a bude vyměněna dlažba. Poslední opravy na vytížené trati dopravní podnik dělal v roce 2010.