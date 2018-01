Nové omezení v metru: výstup na náměstí Republiky je zavřený, opravují se eskalátory

před 3 hodinami

Opravy eskalátorů potrvají do srpna. Rekonstrukce měla začít už na konci roku, kvůli předvánočním nákupům ale byla odložena. Chystá se také výměna eskalátorů na Karlově náměstí.

Praha - Pražské náměstí Republiky není ode dneška přístupné z metra. Ze stejnojmenné stanice trasy B se uzavře výstup na náměstí, cestující se do ní dostanou pouze od Masarykova nádraží. Omezení kvůli opravě víc než 30 let starých eskalátorů by mělo trvat do srpna.

Rekonstrukce pohyblivých schodů měla podle dřívějších plánů začít na počátku loňského listopadu, stavební společnost Metrostav ale přistoupila na návrh opravy odložit, aby nenarušily předvánoční nákupy. U náměstí Republiky stojí obchodní domy Kotva a Palladium a v době adventu zde fungovaly také trhy.

🚧 Pozor, nezapomeňte, že od zítra (2.1.) je na METRU B uzavřen výstup na náměstí Republiky. 🚇 Stanice bude přístupná pouze vstupem od Masarykova nádraží. Důvodem je rekonstrukce eskalátorů. pic.twitter.com/fsTzpLtHKH — PID (@PIDoficialni) January 1, 2018

Dopravní podnik hlavního města Prahy chce měnit ve směru na náměstí Republiky všechny tři eskalátory. Schody byly ve stanici zprovozněny 2. listopadu 1985 a jsou dlouhé 68 metrů; jde o páté nejdelší schody v pražském metru. Spolu s eskalátory budou opravena také elektrická zařízení.

Do rekonstrukcí pohyblivých schodů pražský dopravní podnik investuje stovky milionů korun. Od konce loňského září se opravují eskalátory vedoucí do stanice metra B Anděl ze stejnojmenné křižovatky.

Cestující se po dobu devítiměsíční rekonstrukce do stanice dostanou pouze od autobusového nádraží Na Knížecí. Koncem listopadu se na pět měsíců uzavřel východní vstup do stanice metra B Palmovka, spolu se schody se zde opravují podhledy vestibulu a osvětlení. Chystá se také výměna eskalátorů na Karlově náměstí.