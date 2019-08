Praha získala povolení na opravu Průmyslového paláce. Práce by měly začít příští rok

Pražský magistrát získal stavební povolení na dlouho plánovanou dostavbu a rekonstrukci Průmyslového paláce na Výstavišti. Ještě letos chce město vypsat zakázku na stavebníka a ve druhé polovině příštího roku chce s pracemi začít. Odhadovaná cena rekonstrukce je podle dřívějších informací asi 1,25 miliardy korun, rekonstrukce počítá se stavbou repliky levého křídla a vybudováním nového zázemí, technických prostor a podchodu ke Křižíkově fontáně. Levé křídlo paláce zničil požár v roce 2008.

Celkovou rekonstrukci a dostavbu památky z konce 19. století schválilo minulé vedení magistrátu. Před uzavřením paláce město dělá úpravy dolní části Výstaviště.

"Nechtěli jsme, aby se Pražanům Výstaviště kvůli rekonstrukci Průmyslového paláce úplně uzavřelo a po dokončení prací zase dlouho a těžkopádně ožívalo," uvedl primátorův náměstek Pavel Vyhnánek (Praha sobě), který má areál v gesci. Dodal, že i z toho důvodu už byl obnoven provoz v restauraci Pražan, v dolní části Výstaviště vzniklo lanové hřiště pro děti, místo pro piknik s elektrickými grily nebo bistro a dokončuje se nový gastropavilon.

Projekt úprav paláce se snaží co nejvíce zachovat stávající podobu stavby, která vychází z původního návrhu z roku 1891 a z přestavby ze začátku 50. let minulého století. Novinkou bude podchod pod obnoveným levým křídlem paláce, kterým se bude možné od vchodu nebo z foyer dostat ke Křižíkově fontáně. To má podle Vyhnánka lépe propojit horní a dolní část areálu.

Levé křídlo paláce zničil v roce 2008 požár. Praha se kvůli tomu stále soudí s firmou Incheba, která měla areál dlouhodobě pronajatý. Město po ní požaduje miliardové odškodnění. Společnost, nyní přejmenovaná na Reality MK, nicméně skončila v likvidaci.

Průmyslový palác byl postaven v roce 1891 při příležitosti Jubilejní zemské výstavy podle návrhu architekta Bedřicha Munzbergera. Od počátku sloužil k pořádání výstav a dalších kulturních akcí, i když původně mělo jít o dočasnou stavbu.

V letech 1952 až 1954 komunistická garnitura rozhodla o změně funkce a hlavní hala paláce byla přestavěna na společenský a taneční sál podle návrhu architekta Pavla Smetany. Změnilo se i jméno na Sjezdový palác. Od 90. let měla celé Výstaviště včetně paláce pronajata Incheba, město s ní před několika lety vypovědělo smlouvu. Od roku 2015 areál spravuje městská firma Výstaviště Praha.