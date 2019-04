Výstaviště chce lákat davy Pražanů. Otevře vlastní pivovar, grily i nová sportoviště

Areál Výstaviště v pražských Holešovicích léta chátrá a z dříve dominantní perly hlavního města je zanedbané místo, které mnoho Pražanů neláká. Změnu už slibovalo několik vládnoucích koalic. Teď se svým řešením přichází nejnovější vedení metropole. Slibuje opravu několika objektů, například divadla Spirála či restaurace Bohemia, ale zejména otevření areálu pro běžné lidi. Půjde do něj vejít dvěma novými branami, přibudou nová sportoviště, grily, lanové centrum či gastronomický pavilon.

"Cílem rady je navrátit areál Výstaviště Pražanům, aby jim nesloužil jen jednorázově tak, že přijedou na výstavu či veletrh a zase utečou pryč. Chceme, aby se stal součástí přirozeného uvažování Pražanů o trávení jejich volného času," říká Pavel Vyhnánek, náměstek primátora.

Město proto spolu s městskou společností Výstaviště Praha, která má areál ve správě, připravilo seznam krátkodobých a dlouhodobých opatření. Jejich součástí jsou velké rekonstrukce, jako například oprava Průmyslového paláce či restaurace Bohemia, které budou trvat mnoho let, ale i menší zásahy, jako jsou opravy cest a budování nových sportovišť.

Všechny mají ve výsledku dopomoci tomu, aby Výstaviště tvořilo jeden velký rekreační celek s takzvanou Trojskou kotlinou - tedy s parkem Stromovka a druhým břehem Vltavy, kde je například zoo, trojský zámek či botanická zahrada. "Priorita je oživit areál a otevřít ho lidem. Děje se tady mnoho akcí, které mají velkou návštěvnost, ale ti lidé pak odjedou a areál umírá. Cílem je, aby fungoval pokud možno celoročně," říká Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha.

Ze Stromovky na Výstaviště bez zdlouhavého obcházení

To usnadní například dvě nové průchozí brány, které Výstaviště propojí se Stromovkou a značně zjednoduší vstup do areálu. "Dnes vás hlavní cesta ze Stromovky přivede k neprostupnému plotu," říká Hübl. Hned za branami má vzniknout sportovně-relaxační zóna, která by měla Pražany lákat po celý rok.

Správce Výstaviště zde nechá vystavět dětské lanové hřiště, dva samoobslužné venkovní grily, fitness areál, gastro pavilon či leknínové jezero. Všechna hřiště budou k dispozici zdarma, za použití grilů lidé zaplatí - pravděpodobně deset korun.

Na Výstavišti už je od dubna také nová venkovní boulderová lezecká stěna, dokonce podle Hübla největší v Česku. Přes léto má být také otevřen zdejší bazén, který byl v minulých letech zpravidla uzavřen.

Návštěvnost pražského výstaviště v Holešovicích 2015 - 1 115 000 návštěvníků 2016 - 1 365 200 návštěvníků 2017 - 1 692 320 návštěvníků 2018 - 1 743 750 návštěvníků

Nový život už také dostal objekt, uvnitř kterého se nachází největší obraz v Česku - Maroldovo panoráma znázorňující bitvu u Lipan. "Je to fascinující obraz ve fascinujícím objektu, na který se ale nikdo nechodil dívat," říká Hübl. Devadesát metrů široké plátno nyní nově doprovází autentické ozvučení a přibudou i nové rekvizity. Za první měsíc od otevření nové expozice obraz podle Hübla zhlédlo 1350 lidí, přičemž loni to bylo za celý rok asi 2600 návštěvníků.

Začátkem června má být otevřena čerstvě opravená restaurace Pražan, v jejímž sklepě má být brzy spuštěn i lokální pivovar, kde chce Výstaviště vařit vlastní pivo. Do konce letošního roku bude Praha také opravovat všechny čtyři Křižíkovy pavilony a největší zakrytou tribunu v Praze - amfiteátr v prostoru zdejší fontány. Fontána sama se má také dočkat rekonstrukce.

Nejvíce peněz spolkne oprava Průmyslového paláce

Město se mimo to vrací k myšlence opravit dříve slavné divadlo Spirála, které už ale více než patnáct let chátrá. Předchozí vedení města dokonce dlouho uvažovalo o tom, že jej nechá strhnout. Nakonec se však bude divadlo opravovat a jeho rekonstrukce by měla být hotova na jaře 2021. Po renovaci má obsahovat dva sály, jeden pro 600 a druhý pro dvě stovky návštěvníků.

Největší investicí v areálu ale bude kompletní rekonstrukce Průmyslového paláce, včetně nové repliky jeho levého křídla, které padlo za oběť plamenům v roce 2008. Oprava by mohla začít v roce 2020. "Aktuálně žádáme o stavební povolení a máme všechna stanoviska orgánů státní správy. Jakmile budeme mít povolení, vyhlásíme zakázku na zhotovitele, kterého chceme vybrat v příštím roce," říká Vyhnánek.

Změn také dozná zatravněná plocha ve spodní části Výstaviště, kde se pravidelně koná například Matějská pouť. Do konce roku zde chce správce opravit stezky, doplnit veřejné osvětlení a odtěžit základy a pozůstatky již zbořených budov. Počítá se s tím, že se zde budou odehrávat nejrůznější open-air festivaly.

Pokračuje také oprava restaurace Bohemia, která sousedí s Průmyslovým palácem. Její rekonstrukci však komplikuje památková ochrana a také fakt, že značnou část její konstrukce napadla plíseň. Po opravě má nicméně sloužit jako multifunkční prostor pro pořádání konferencí, výstav a firemních akcí a má alespoň částečně spolu s Křižíkovými pavilony vykrýt výpadek výstavních prostor po dobu rekonstrukce Průmyslového paláce.

Výstaviště u Stromovky vzniklo v roce 1891 při příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Velké škody v areálu napáchala povodeň v roce 2002.