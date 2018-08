Praha má s horkem bojovat vysazováním zeleně, zakládáním parků a mlžítky v ulicích, říká Kolínská

Vedení Prahy navrhuje kvůli klimatickým změnám rozmístit po městě pítka a vodní osvěžovače. Pomoci má i rozšíření zeleně. Tomu ale brání návrh územního plánu.

Praha - Praha by se měla připravit na vysoké teploty. Od veder mají obyvatelům ulevit pítka v ulicích, magistrát chce také vytvářet více parků a sázet více stromů. S tím ale nepočítá návrh územního plánu hlavního města, který naopak některé parky ruší, řekla novinářům náměstkyně pražské primátorky Petra Kolínská (zelení/Trojkoalice), podle níž metropole na boj s klimatickými změnami není dostatečně připravená.

Kolínská proto představila návrh, jak by se mělo město zvyšujícím se teplotám přizpůsobit.

Kolínská navrhuje přeměnu ploch neupravené městské zeleně v parky. Tomu ale podle ní brání nový územní plán, jehož návrh některé zelené plochy, které nejsou parkem, naopak ruší.

"Naším cílem je dostat nové stromy do ulic. Když už tam ta voda je, tak nesmí rychle odtéct," uvedl místostarosta Prahy 7 za zelené Ondřej Mirovský. Upozornil, že podle odborníků je zeleň nejen estetická, ale má i přirozené izolační složky. Ve městech s rozlehlými dlážděnými plochami navíc slouží k zadržování vody.

Podle ekoložky a zastupitelky Prahy 13 za zelené Zuzany Drhové metropole potřebuje koncepci pro nakládání s dešťovou vodou. Prvním krokem by podle ní mělo být zpracování studie odtokových poměrů, která může vést k návrhům, jak zařídit, aby voda z konkrétních území neodtékala. "Někde může jít jen o odstranění obrubníku," poznamenala ekoložka.

Drhová také upozornila, že je třeba Prahu připravit na intenzivní přívalové deště. V budoucnu mají podle klimatologů přicházet spolu s horkými a suchými dny. "Kanalizace to v době přívalových dešťů není schopna pobrat a všechna nečistota, kterou voda smete, odchází do Vltavy. Naším cílem je do pěti let odpojit deset procent stávajících zpevněných povrchů od dešťové kanalizace," vysvětlila Drhová.

Pomoci v boji s horkem má i sázení zeleně na střechách budov nebo instalace takzvaných mlžítek a pramenů s pitnou vodou. U těch se lidé budou moci v horkých dnech osvěžit. "Je to jedna z cest, jak předcházet například vzniku zbytečných plastů, jednorázových lahví, které lidé musí v centru nakupovat. Také přinesou zvýšení komfortu pohybu ve veřejném prostoru," vysvětlil Mirovský.

Město nemá zpracovanou finanční analýzu, kolik má provedení návrhů stát. Jen úpravy komunikací podle Mirovského vyjdou na desítky až stovky milionů.