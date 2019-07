Praha chce využívat data z mobilů. Lépe by se plánovala doprava, vysvětluje

Praha plánuje využívat anonymizovaná data od mobilních operátorů, díky nimž by například věděla, v jakých částech města se lidé nejvíce pohybují. Takové údaje by pak mohly posloužit například k lepšímu plánování dopravy. Institut plánování a rozvoje hlavního města kvůli tomu vypsal veřejnou zakázku. Odhaduje, že za ni zaplatí 46 milionů korun.

Díky údajům od mobilních operátorů bude město schopno zjistit, kolik lidí se v dané lokalitě v průběhu dne pohybuje. Institut uvádí, že jinak podobně přesné statistiky o počtu obyvatel a jejich pohybu městem získat nelze.

Zjistí tak, která místa jsou využívána pouze přes den, a která naopak lidé využívají primárně ve večerních či nočních hodinách. "Tato data nám jednoduše mají pomoct poznat, jak lidé město využívají a jak v něm žijí," vysvětluje Adam Švejda z Institutu plánování a rozvoje.

Pro tyto účely chce institut na základě dat roztřídit lidi, kteří se v Praze pohybují, do čtyř základních skupin - rezident, pracující, návštěvník a tranzitující.

Z dat půjde vyčíst i to, kolik kde bydlí nebo pracuje lidí. Tyto údaje by městu mohly pomoct k lepšímu dopravnímu či územnímu plánování. "Je důležité vědět, jaký podíl obyvatel přes den zůstává v místě bydliště, jaký podíl vyjíždí za prací, školou nebo službami a kam, a tedy jaký díl aktuálně přítomných tvoří dlouhodobí a krátkodobí návštěvníci," říká Švejda.

Vedení města nedávno data od mobilních operátorů využilo. Díky nim zjistilo, že v Praze žije o čtvrt milionu lidí více, než ukazují údaje Českého statistického úřadu. Ty totiž počítají lidi ve velkoměstě jen podle nahlášeného trvalého bydliště.

"My jsme si to objednali jako jednorázovou věc. Cílem bylo nedělat příliš rozsáhlou, ale velmi koncentrovanou analýzu," vysvětluje náměstek primátora Petr Hlaváček (za TOP 09). Město si ji nechalo zpracovat, protože chtělo získat tyto data co nejdříve, zatímco první výstupy z čísel nového projektu mohou být hotové až za několik měsíců.

Díky nové zakázce bude moct institut plánování využívat data takřka nonstop. Město díky nim bude moct sledovat, jak se čísla vyvíjí v průběhu celého dne, ale třeba i v průběhu roku. Městští plánovači požádají, aby se data dala filtrovat minimálně po hodinových intervalech.

"Třeba za pět let může být na internetu nějaká mapa, kde budou tato anonymizovaná souhrnná data dostupná a aktualizovaná. A budete moct sledovat, jak moc se lidé pohybují mezi Prahou a Středočeským krajem," předpovídá Hlaváček.

Není to šmírování

Institut plánování přiznává, že je potřeba lidem trpělivě vysvětlovat, že v rámci projektu bude sbírat jen anonymizovaná data a rozhodně tak nehrozí, že půjde konkrétní lidi prostřednictvím jejich telefonů sledovat. Technologie umožní získávat pouze souhrnná data za území o velikosti zhruba dvou hektarů.

"Rozhodně nejde o využívání údajů z GPS senzorů jednotlivých mobilních telefonů. Představa blikající tečky na monitoru se jménem není absolutně reálná a není se čeho bát. Lze si to představit tak, že se určují pouze počty osob pro danou charakteristiku," upozorňuje Švejda.

Data poslouží také záchranné službě a městské policii v případě konání demonstrací, koncertů či sportovních událostí. Na základě nich budou moct lépe plánovat nasazení svých lidí nebo techniky. "Data má smysl analyzovat také zpětně a používat je pro plánování a modelování budoucích zásahů při podobných událostech," říká Švejda.

Údaje by mohly pomoct také zahraničním turistům. Institut chce, aby z dat šlo vyselektovat data těch telefonů, která mají aktivní SIM kartu zahraničního operátora. Praha by tak dostala přehled o tom, jak metropoli využívají turisté a například které lokality navštěvují nejvíce.

"Tyto dlouhodobé statistiky by měly vést k podpoře turismu jak na straně turistů, ale i na straně poskytovatelů služeb," říká Švejda.