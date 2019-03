Torzo nové radnice na Palmovce chce Praha 8 prodat. Dostavba by stála příliš, tvrdí

Po osmi a půl letech od schválení projektu to vypadá, že se Praha 8 s myšlenkou nové budovy radnice na Palmovce definitivně rozloučila. Městská část žádá magistrát o souhlas s prodejem stavby. "Moc jiných řešení v tuto chvíli není. Kdyby se to mělo dostavovat, tak se na tom radnice finančně vyčerpá a stavba bude stát trojnásobek původně plánovaného rozpočtu," souhlasí s návrhem magistrátní radní pro majetek Jan Chabr.

Měla to být radnice spojená s obchodním centrem. Projekt za miliardu korun. Místo stavby, kterou před zhruba devíti lety schválili zastupitelé Prahy 8, je však na Palmovce už roky jen rozestavěné torzo budovy. Výstavba utichla před pěti lety kvůli sporům mezi radnicí a stavební firmou Metrostav.

Teď vedení Prahy 8 navrhuje, aby se pozemek i s nedodělanou budovou prodal. Aktuálně.cz to potvrdil nový starosta městské části Ondřej Gros (ODS). "Zatím nejsou jasné detaily, za kolik korun by se to mělo prodat a komu. Začínáme teprve s hlavním městem jednat o tomto návrhu," řekl Gros, jenž se v úterý setkal se zástupci magistrátu.

Praha 8 totiž k prodeji potřebuje souhlas magistrátu, neboť nedávno dostala od vedení metropole dotaci 300 milionů korun na to, aby z torza na Palmovce vzniklo nové sídlo pražských záchranářů. Magistrátní radní pro majetek Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu / TOP 09) však připouští, že město bude pro záchrannou službu hledat sídlo jinde, protože Palmovka nebude dostatečně rychle dodělaná.

Přestože o návrhu Prahy 8 bude vedení magistrátu ještě jednat, Chabr prodej pozemků i s budovou podporuje. "Moc jiných řešení v tuto chvíli není. Kdyby se to mělo dostavovat, tak se na tom radnice finančně vyčerpá a stavba bude stát trojnásobek původně plánovaného rozpočtu," uvedl Chabr pro Aktuálně.cz.

Už to neprodlužujme

Když Praha 8 v září roku 2010 schválila projekt nové radnice spojené s obchodním centrem, počítalo se s investicí 1,1 miliardy korun. Na výstavbě začala pracovat společnost Metrostav, po komunálních volbách v roce 2014 však nové vedení městské části celou věc zastavilo a přestalo platit za stavební práce.

Podle tehdejší koalice se totiž stavělo na pozemku hlavního města a Praha 8 na něm neměla stavět. Věc vyvrcholila sporem mezi stavební firmou a městskou částí, kdy se celá výstavba zastavila. Loni v listopadu pak firma od uzavřené smlouvy odstoupila.

"Konkrétním důvodem pro předčasné ukončení smlouvy o výstavbě je nevypracování veškerých znaleckých posudků pro takzvané přípravné práce, které měly být vypracovány do 31. října 2018. Proto jsme se rozhodli smlouvu k 1. listopadu vypovědět," sdělil tehdy mluvčí společnosti Vojtěch Kostiha.

S vypovězením smlouvy městská část nesouhlasí a má za to, že minimálně do konce letošního listopadu nadále platí. Přesto neočekává, že by mohla být budova letos dostavěna, a proto navrhuje vše prodat.

"S ohledem na tyto skutečnosti a na nezbytnost řešení se městské části jeví jako nejvhodnější prodej pozemků a budovy," stojí v dopise z minulého týdne, který Praha 8 adresovala vedení metropole a redakce Aktuálně.cz jej má k dispozici.

"Neřešení situace znamená vznik škody na majetku hlavního města, kdy další prodlužování stavu může znamenat nižší výnos z budoucího prodeje nemovitých věcí a nárůst přímých nákladů na straně městské části," je uvedeno dále v dopise.

O konci rozhoduje strana, která projekt rozjela

"V tuto chvíli nebude žádné rozhodnutí dobré," hodnotí situaci opoziční zastupitelka Vladislava Vojtíšková (8žije) s tím, že celý příběh Centra Palmovka byl problematický. Schválení miliardového projektu padlo krátce před komunálními volbami a prošlo pouze většinou jednoho hlasu.

Tehdy vedla městskou část ODS, která je v jejím čele i v současnosti. Po volbách v roce 2010 vládla s TOP 09 a rozhodla o výstavbě projektu. "Kdyby to tehdy zastavili, nebyli bychom dnes v takové situaci," míní Vojtíšková.

Chybou podle ní však bylo i zastavení výstavby po roce 2014 novou koalicí ČSSD, ANO, a zelených podporovanou komunisty. Několikaleté zastavení stavebních prací a nedostatečné zakonzervování stavby vedlo k tomu, že budova zchátrala.

"Proto i teď bude případný prodej komplikovaný. Kdo by o něco takového stál? A navíc se nedá předpokládat, že za pozemky s budovou někdo zaplatí tolik, kolik to dosud stálo," dodává Vojtíšková. Dosud se do stavby na Palmovce investovalo téměř 800 milionů korun, zatímco úřady městské části Praha 8 zůstávají roztříštěné v několika budovách.

Opoziční 8žije a piráti s ohledem na možný prodej budou chtít po vedení bližší informace o tom, na kolik by dostavba budovy na Palmovce stála a v jakém je nyní stavu. O tématu chtějí jednat příští týden na schůzi zastupitelů městské části.